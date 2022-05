Le nouveau Sony Xperia 1 IV possède le "premier véritable zoom optique"

Sony a mis en oeuvre toute son expertise en matière d'appareils photo pour créer son prochain smartphone phare, le Xperia 1 IV, a-t-il annoncé. Le constructeur japonais mise logiquement énormément sur la prise de vue, notamment grâce à ce qu'il appelle le "premier véritable zoom optique 85-125 mm au monde", ainsi que des vidéos 4K à 120 images par seconde, le livestreaming et les capacités de moniteur externe, et une puce dernier cri signée Snapdragon 8 Gen 1 capable de faire tourner les derniers jeux. Il est en outre compatible Wi-Fi 6E et 5G.

Tout pour la photo sur le Xperia 1 IV

La caractéristique clé du Xperia 1 IV est le zoom téléobjectif qui offre une plage de zoom équivalente à 85-125 mm, suffisante pour les sports, la faune et la flore. Pour le construire, Sony semble avoir utilisé un système de style périscope à 90 degrés, un peu comme Huawei l'a fait avec le P30 Pro. Apple pourrait intégrer un zoom périscopique sur l'iPhone 15.



En plus du zoom téléobjectif, il possède des objectifs de 16 mm et 24 mm (équivalent 35 mm), ainsi qu'un capteur de temps de vol (un Lidar). Les trois caméras utilisent un capteur Exmor RS de 12 mégapixels dont la vitesse de lecture peut atteindre 120 ips. Cela permet au téléphone d'enregistrer des vidéos 4K à 120 fps, soit l'équivalent d'un ralenti 5x en 4K.

Parmi les autres caractéristiques de l'appareil photo, citons l'auto-focus oculaire en temps réel et le suivi en temps réel avec chaque objectif, ainsi qu'un système Optical SteadyShot. Pour la photographie, il peut atteindre des vitesses de rafale de 20 ips avec l'exposition automatique et l'autofocus continu activés sur les trois objectifs, pour les personnes et les animaux. Sony promet également une balance des blancs automatique précise dans des conditions difficiles grâce à l'IA.



Tous les objectifs utilisent des optiques Zeiss avec un revêtement Zeiss T conçu pour améliorer le contraste et la netteté tout en réduisant les reflets. La caméra frontale utilise un nouveau capteur Exmor RS de 12 mégapixels plus grand que sur les modèles précédents, ce qui vous permet de prendre des selfies avec moins de lumière.

Sony a également ajouté quelques applications et fonctions logicielles pour aider les créateurs de contenu vidéo. Comme sur le Xperia 1 Pro, la fonction Cinematography Pro permet aux utilisateurs d'enregistrer en utilisant des paramètres et des réglages similaires à ceux des professionnels du cinéma. Vous pouvez également régler manuellement des paramètres tels que la mise au point, l'exposition et la balance des blancs, même pendant l'enregistrement. Il est également doté d'une fonction de prise de vue multi-image 4K HDR, permettant de réaliser des vidéos avec une plage dynamique plus large sans aucune perte de résolution.



Le Xperia 1 IV est également conçu pour simplifier le livestreaming, en vous donnant accès aux fonctions Eye AF et de suivi des objets lorsque vous utilisez le mode Videography Pro. Il peut également être utilisé comme moniteur externe pour le livestreaming à partir de n'importe quel appareil photo Alpha compatible, et lorsqu'il est associé au moniteur Vlog de Sony, "les utilisateurs peuvent diffuser du contenu en livestreaming en utilisant les caméras arrière".

Des capacités pour le jeu vidéo

Le Xperia 1 IV promet également "l'expérience de jeu mobile ultime", grâce à un écran OLED 21:9 de 6,5 pouces HDR à 120 Hz, avec un taux de flou de mouvement de 240 Hz et un taux de balayage tactile de 240 Hz. Il est alimenté par une plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1 et utilise le Snapdragon Elite Gaming de Qualcomm pour améliorer les performances. Il dispose également de ce que Sony appelle le contrôle de puissance Heat Suppression "qui réduit automatiquement les performances à des températures élevées, même pendant le jeu lorsqu'il est connecté à un chargeur."



Sans surprise, la dalle utilise la technologie Bravia HDR Remaster pour un visionnage de divertissement amélioré, promettant "plus de contraste, de couleur et de clarté." Il est également équipé de la technologie de son surround Dolby Atmos qui est censée offrir une expérience plus immersive pour le cinéma.

WiFI 6E, 5G et recharge rapide

Les autres caractéristiques comprennent une résistance à l'eau et à la poussière IP65/68, le Corning Gorilla Glass Victus à l'avant et à l'arrière, la 5G avec sub6/mmWave, le WiFi 6E, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage avec une carte microSD. Il est livré avec une batterie de 5 000 mAh avec une capacité de charge sans fil et peut être rechargé rapidement à 50 % en 30 minutes.

Prix et date de sortie

Le prix, comme on peut s'y attendre de tout cela, n'a rien à envier à Apple. Le Xperia 1 IV arrivera le 1er septembre 2022 au prix de 1 599,99 $ sur le site de Sony, en noir ou en violet. Les précommandes sont ouvertes aujourd'hui et pour une durée limitée, les clients éligibles recevront gratuitement les derniers écouteurs sans fil WF-1000XM4 de Sony.