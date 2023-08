Le Mix Fold 3 de Xiaomi ajoute un zoom optique 5x

C'est l'été que les téléphones pliables se renouvellent le plus. Après les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, puis l'impressionnant Honor Magic V2, c'est au tour de Xiaomi de dévoiler le rafraîchissement de son Mix Fold. Le bien nommé Mix Fold 3 offre plusieurs améliorations attendues en termes d'épaisseur pliée (5,26 mm), d'épaisseur dépliée (10,86 mm) et de poids (255 grammes). Honor n'a toujours rien à craindre en matière de finesse et de légèreté, mais le dernier concurrent de Xiaomi a gagné une caméra à zoom périscopique 5x et, enfin, une caméra selfie, ce qui semble répondre aux critiques les plus remontées par les clients

Une fiche technique de pointe

Si le design est ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement, le Mix Fold 3 ne s'arrête pas là. Un autre ajout notable est la recharge sans fil de 50 W, en plus de l'option filaire de 67 W d'origine. Selon la méthode de chargement utilisée, la société indique qu'il faut 55 minutes ou 40 minutes, respectivement, pour recharger complètement la batterie légèrement plus dense de 4 800 mAh.. Le chargement sans fil du Mix Fold 3 devrait être associé au dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "Leading Version", dont le cœur principal peut atteindre une vitesse de 3,36 GHz, ce qui est pratique pour le montage vidéo sur l'écran plus grand.



Grâce à des améliorations apportées à son système de caméra, le Mix Fold 3 de Xiaomi se dote de quatre appareils photo Leica à l'arrière. Ce dispositif comprend un appareil photo principal de 50 mégapixels f/1.77 (Sony IMX800, équivalent 23 mm) avec stabilisation optique, un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels f/2.2 (équivalent 15 mm), un téléobjectif de 10 mégapixels (équivalent 75 mm) et une nouvelle caméra périscopique pratique de 10 mégapixels f/2.92 (équivalent 115 mm).

Tout comme par le passé, il est possible de basculer l'écran externe pour utiliser l'une de ces caméras arrière en vue de selfies améliorés. Pour les vidéoconférences générales, une nouvelle option permet de choisir entre les caméras frontales de 20 mégapixels sur l'écran externe de 6,56 pouces (2 520 x 1 080, 120 Hz) et l'écran flexible de 8,025 pouces (2 160 x 1 916, 120 Hz).



Les tailles d'écran sont pratiquement identiques à celles du modèle précédent, mais les deux écrans bénéficient de la technologie d'affichage OLED E6 de Samsung, qui garantit une meilleure efficacité et une visibilité améliorée en extérieur.



De plus, grâce à l'amélioration de la charnière de Xiaomi, l'entreprise peut enfin afficher une durabilité de 500 000 plis, certifiée par TÜV Rheinland. Une nouveauté intéressante est la prise en charge du mode stationnaire, réglable entre 45 et 135 degrés. Ceci offre la possibilité de stabiliser les caméras arrière pour explorer des angles artistiques ou réaliser des prises de vue en timelapse, en faisant attention à ne pas endommager accidentellement l'écran externe.



Les précommandes pour le Mix Fold 3 de Xiaomi sont actuellement ouvertes, avec des prix allant de 8 999 yuans, soit environ 1 150 € (pour la version avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0), à 10 999 yuans, soit environ 1 390 € (pour la version avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage). Les consommateurs auront le choix entre un boîtier en matériau composite à cinq couches (disponible uniquement en noir) et une finition en verre plus classique (en noir ou en or). Comme l'année précédente, toutes les variantes incluront un cadre de protection supplémentaire pour la partie supérieure de l'appareil pliable. Cependant, il est à noter que Xiaomi limitera probablement la disponibilité de ce dernier modèle au marché chinois, ce qui pourrait être accueilli avec soulagement par des entreprises telles que Samsung et potentiellement Honor sur la scène internationale. En Europe, on aurait aimé le voir débarquer, ainsi qu'en Amérique. Cela pourrait pousser Apple à nous proposer son iPhone Fold, alors que Google est arrivé sur le marché cette année avec son Pixel Fold.