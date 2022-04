L'application Google lance la recherche multi-critères (image + texte)

Petite révolution du côté de Google et de son moteur de recherche. Plutôt habitué aux ajustements qu'aux changements, la recherche Internet du géant américain passe un nouveau cap avec une nouvelle façon de trouver une information. Google appelle ça la recherche multi-critères.

Associez l'image au texte pour une recherche plus précise

Celui qui s'est imposé à la fin des années 90 comme LE moteur de recherche par défaut de la majorité des utilisateurs a toujours cherché à aller plus loin avec de meilleurs algorithmes, la prise en compte de nombreux critères pour ses classements, mais aussi plusieurs façons de trouver une information. Le texte d'abord, puis par la voix et enfin par l'image. Justement, Google propose un mélange pour sa nouvelle version qui débarque dans l’application Google sur Android et iOS.

Combien de fois avez-vous essayé de trouver le vêtement idéal, un tutoriel pour recréer un nail art ou même des instructions sur la façon de prendre soin d'une plante que quelqu'un vous a offerte, mais vous n'aviez pas tous les mots pour décrire ce que vous cherchiez ?

Basée sur Google Lens qui analyse une photo en entrée, cette nouvelle méthode autorise l'ajout de texte pour préciser son besoin. La firme de Mountain View explique qu'on peut ainsi charger une photo de manteau qu'on aime, puis préciser le coloris "vert" pour affiner les résultats. Le moteur associe alors les deux critères pour trouver des résultats plus précis. Ce procédé peut aller plus loin en prenant en photo une plante et en demandant un "conseil de soin" par exemple.



Pour accomplir ce petit exploit, Google met évidemment à contribution ses derniers algorithmes d'intelligence artificielle qui permet de prendre en compte le contexte ainsi que le langage naturel. De fait, ce nouveau mode de recherche est limité à l’anglais et aux États-Unis dans un premier temps.

Comment lancer une recherche multi-critères ?

Pour ceux qui sont aux USA, il vous suffit d'ouvrir l'application Google sur Android ou iOS, d'appuyer sur l'icône de l'appareil photo "Lens" et de rechercher l'une de vos captures d'écran ou de prendre une photo du monde qui vous entoure, comme le motif de papier peint élégant de votre café préféré. Ensuite, balayez vers le haut et appuyez sur le bouton "+ Ajouter à votre recherche" pour ajouter du texte.



