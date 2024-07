L'Iowa attaque TikTok en raison de l'âge minimum trop bas sur l'App Store

TikTok est une application de divertissement fantastique pour tout type d'âge, cependant, l'application ne devrait pas être accessible à des utilisateurs trop jeunes, c'est ce que vient de déclarer l'État de l'Iowa. La célèbre app chinoise (qui n'est pas toujours bien vue aux États-Unis) vient d'être poursuivie par l'Iowa avec en tête de l'action le procureur général, Brenna Bird. Est-ce qu'une poursuite de ce genre peut aboutir à une condamnation ? À voir...

TikTok se fait poursuivre par l'État de l'Iowa

L'État de l'Iowa a engagé une action en justice contre ByteDance et son application TikTok, déclenchant une controverse nationale sur les normes d'âge et le contenu accessible aux jeunes utilisateurs. L'État de l'Iowa, représenté par le procureur général Brenna Bird, accuse TikTok de tromper les parents sur la nature du contenu disponible sur son application. L'action en justice mentionne la présence de contenus jugés inappropriés sur TikTok, notamment des éléments à caractère sexuel ou encore des références à la drogue et à l'alcool. Ces types de contenu sont évidemment considérés comme inappropriés pour un jeune public.



Au cœur du débat juridique se trouve la classification "12+" de TikTok dans l'App Store, Brenna Bird précise que cette classification sous-estime la nature du contenu accessible, permettant ainsi un accès facile pour les jeunes utilisateurs. Normalement, une classification "12+" indique la présence de contenu sexuel modéré, d'humour vulgaire et de références à l'usage d'alcool, de tabac ou de drogues. L'État de l'Iowa soutient que, si évalué correctement, le contenu de TikTok nécessiterait une classification plus élevée. Logique au vu des contenus qu'il diffuse.

Au-delà de la classification sur l'App Store, l'Iowa conteste également les classifications "Teen" de TikTok sur le Google Play Store et le Microsoft Store, les jugeant inexactes. Le procureur général Bird critique TikTok pour avoir maintenu les parents dans l'ignorance et pour avoir contourné les contrôles parentaux, ce qui soulève des questions sur l'efficacité des mesures de protection en place pour les jeunes utilisateurs. L'Iowa réclame une injonction temporaire et permanente contre TikTok, ainsi que des pénalités civiles, pour contraindre la plateforme à changer ses déclarations sur son contenu.



TikTok s'est dit surpris de cette poursuite judiciaire, Alex Haurek, porte-parole de TikTok, a déclaré que l'entreprise a pourtant mis en place des mesures de sécurité avancées pour les jeunes, y compris des contrôles parentaux et des limites de temps d'utilisation. Il présente cela comme des efforts permettant une meilleure utilisation de l'application chez les jeunes.



Il existe une incertitude juridique quant à la capacité des États d'interdire aux jeunes utilisateurs de s'inscrire sur TikTok sans autorisation parentale. Cette affaire pourrait définir un précédent important pour la régulation des plateformes de médias sociaux et la protection des jeunes utilisateurs en ligne.



Source

Télécharger l'app gratuite TikTok : Ça commence avec toi