Les iPhone Air et 17 Pro sont plus résistants à la torsion et aux chutes

Les derniers modèles haut de gamme d'Apple, l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro, démontrent des améliorations significatives en matière de résistance par rapport aux iPhone 16 Pro de l'année précédente, comme le montrent les récents tests de pliage et de chute réalisés par Allstate Protection Plans. Ces tests qui s'apparentent à de la torture mettent en évidence la robustesse accrue des deux appareils, malgré leurs conceptions distinctes.

Deux salles, deux ambiances

Commençons par rappeler les spécificités de conception de chaque appareil :

iPhone Air : Avec seulement 5,6 mm d'épaisseur, il est doté d'un cadre en titane durable et d'un Ceramic Shield 2 à l'avant et à l'arrière, remplaçant le verre traditionnel pour une meilleure résistance aux chutes et aux rayures.

iPhone 17 Pro : Intègre un cadre en aluminium plus robuste avec une découpe en Ceramic Shield 2 pour la charge MagSafe, utilisant plus d'aluminium que les modèles précédents.

Les deux modèles offrent une résistance à l'eau et à la poussière IP68, capable de résister à une immersion jusqu'à 19 pieds (environ 5,8 mètres) pendant 30 minutes, rendant les tests d'immersion inutiles.

Résultats des tests de pliage

Comme nous l'avions déjà entraperçu, les deux iPhone ne vont pas engendrer de bendgate, comme feu l'iPhone 6.

L'iPhone Air a résisté à une pression de 190 livres (87 kg) avant de se plier, se rapprochant des 200 livres (90 kg) supportées par l'iPhone 17 Pro.

L'iPhone 17 Pro Max a surpassé les deux, ne se pliant qu'à 240 livres (108 kg).

À titre de comparaison, l'iPhone 6, célèbre pour le scandale du "bendgate", se pliait à seulement 110 livres (50 kg), soulignant les progrès de cette année.

Performance aux tests de chute

Du côté des drop tests, c'est également mieux qu'avant :

Chutes face vers le bas : Les écrans de l'iPhone Air et de l'iPhone 17 Pro se sont brisés lors d'un test de chute face vers le bas de 6 pieds (environ 1,8 mètre), mais sont restés fonctionnels. Cependant, le Ceramic Shield 2 a produit des bords tranchants, rendant l'utilisation à mains nues dangereuse.

: Les écrans de l'iPhone Air et de l'iPhone 17 Pro se sont brisés lors d'un test de chute face vers le bas de 6 pieds (environ 1,8 mètre), mais sont restés fonctionnels. Cependant, le Ceramic Shield 2 a produit des bords tranchants, rendant l'utilisation à mains nues dangereuse. Chutes dos vers le bas : Le cadre en aluminium de l'iPhone 17 Pro n'a subi que de légères éraflures, tandis que le panneau arrière de l'iPhone Air s'est fissuré mais est resté utilisable.

: Le cadre en aluminium de l'iPhone 17 Pro n'a subi que de légères éraflures, tandis que le panneau arrière de l'iPhone Air s'est fissuré mais est resté utilisable. Comparé à l'iPhone 16 Pro Max de l'année dernière, qui a subi un écran brisé et inutilisable ainsi qu'un verre arrière cassé après des tests similaires, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone Air affichent des améliorations notables en matière de résistance aux chutes.

Améliorations d'une année sur l'autre

La méthodologie de test cohérente d'Allstate confirme les affirmations d'Apple concernant une durabilité améliorée. Bien que l'iPhone 17 Pro soit légèrement plus résistant aux chutes que l'iPhone Air, les deux surpassent les iPhone 16 Pro en titane.

Cependant, comme le Ceramic Shield 2 reste un matériau semblable au verre et susceptible de se casser, les résultats dans des situations réelles dépendent de l'angle de la chute, de la hauteur et de la surface de contact.

Compte tenu du risque de dommages, l'utilisation d'une coque pour iPhone 17 ou Air ou d'une assurance comme AppleCare+ est toujours recommandée pour protéger ces appareils.