PS5 Pro : le design, le nom et la date confirmés par billbil-kun

Ces dernières semaines, les informations autour de la PS5 Pro se sont considérablement accumulées, notamment avec des fuites provenant de développeurs présents à la Gamescom. Ces derniers ont confirmé que Sony préparerait une annonce imminente de cette nouvelle version de la console. Si sa puissance accrue ne fait aucun doute, reste qu'on ne connaissait pas le design, ni la partie connectique. Mais grâce à billbil-kun, sur Dealabs, nous en savons désormais davantage.

Ce qu'il faut retenir :

Le design est similaire à celui de la PS5 « Slim », mais avec trois bandes (façon Adidas).

2 ports USB-C et un bouton d'alimentation à l'avant.

La PS5 Pro est légèrement plus épaisse que la PS5 Slim.

Pas de disque intégré, mais une option possible comme la Slim.

Les façades de la Slim seront probablement compatibles avec la PS5 Pro.

Inclut la manette DualSense standard.

Une PS5 Pro imminente

Récemment Jeff Grub, une source bien informée, a révélé lors d'un podcast qu'une présentation de la PS5 Pro pourrait avoir lieu lors d'une conférence State of Play prévue pour la fin septembre 2024. Cette fois, c'est le leaker billbil-kun, connu pour ses révélations précises sur l'univers PlayStation, qui a partagé de nouvelles informations sur la console.



Selon le leaker, la console japonaise portera bien le nom officiel de PS5 Pro. Une confirmation sans grand intérêt, mais toujours bonne à prendre.



Mieux, billbil-kun affirme avoir eu accès à un visuel du packaging officiel, révélant un design proche de celui de la PS5 Slim, mais avec quelques différences notables, comme une façade marquée par trois bandes noires (pour la ventilation ?). Mais ce n'est pas tout. La console serait légèrement plus épaisse que la PS5 Slim et disponible en en version digitale, sans lecteur Blu-Ray. En revanche, l'option "disque" de la Slim serait compatible.

Ce que l'on sait sur la PS5

La PS5 Pro à venir ciblerait principalement les joueurs exigeants cherchant des performances maximales en 4K voire en 8K, avec un Ray Tracing de haute qualité. Elle intéresserait aussi ceux qui n'ont pas encore acheté de PS5, préférant attendre une version plus puissante, même à un prix plus élevé.

Le prix

Le prix de la PS5 Pro reste inconnu, mais il pourrait dépasser celui de la PS5 standard, en raison de l'inflation et des améliorations matérielles attendues. Les estimations varient entre 549€ et 649€, avec une possibilité d'augmentation en fonction des composants améliorés comme le GPU et le SSD.

Améliorations matérielles

Les fuites suggèrent que la PS5 Pro conservera le CPU Zen 2 d'AMD avec un potentiel « High CPU Frequency Mode » pour une augmentation de la fréquence à 3,85 GHz. Le GPU pourrait être une version améliorée du RDNA 2, avec un passage à 60 unités de calcul, offrant une hausse significative des performances graphiques. De quoi accueillir des jeux comme GTA 6 en toute détente.

Impacts sur les performances

La PS5 Pro pourrait offrir une résolution 4K plus fluide à 120 FPS, et même de l’upscaling jusqu’à 8K à 60 FPS. Le Ray Tracing pourrait aussi bénéficier d'une nette amélioration, apportant des graphismes plus réalistes.

Compatibilité des jeux PS5

Sony l'a confirmé auprès des développeurs à la Gamescon 2024, tous les jeux PS5 tourneront sur PS5 Pro. Mieux, aucune exclusivité "Pro" n'est prévue. De plus, le PlayStation Spatial Super Resolution (PSSR) pourrait offrir une amélioration graphique pour les jeux existants.

Introduction du PSSR

Le PSSR, une technologie d'upscaling propre à la PS5 Pro, pourrait être une innovation clé, permettant d'améliorer la qualité d'image des jeux sans avoir besoin de nouveaux matériels spécifiques.

Date de sortie de la PS5

Si vous êtes intéressé par la nouvelle console de Sony, sachez que la présentation devrait avoir lieu le mois prochain, avec des précommandes ouvertes dans la foulée. La PlayStation 5 actuelle a été lancée à l'automne 2020.

Rappelons enfin que Microsoft a renouvelé ses Xbox récemment, mais sans toucher à la puissance de calculs. Il n'y a donc pas de Xbox Series X Pro, en tout cas pour le moment.