PS Plus : les jeux gratuits de novembre dont Nioh 2 et Lego Harry Potter Collection

Après un mois d’octobre assez décevant, les joueurs PS5 et PS4 abonnés au service en ligne de Sony vont pouvoir se procurer quatre jeux gratuits. Le constructeur japonais propose cette fois un action-RPG avec Nioh 2, un jeu indé intéressant du nom de Heavenly Bodies et deux titres Harry Potter.



Ainsi, les joueurs possédant un abonnement PS+ Premium, un abonnement PS+ Extra ou un abonnement PS+ Essential, vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez télécharger gratuitement tous les jeux offerts, comme à chaque fois. À noter que vous les gardez dans votre bibliothèque tant que vous restez membre et vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents.

Les jeux gratuits sur PlayStation en novembre 2022

Voici les quatre jeux qui seront offerts à partir du 1er novembre 2022 (jusqu'au 31 du mois) :

Nioh 2 / Nioh 2 Remastered (PS4, PS5)

Heavenly Bodies (PS4, PS5)

Lego Harry Potter Collection (PS4)

Une fournée assez intéressante, en tout cas plus que le mois dernier.

Nioh 2

Maîtrisez les arts mortels du samouraï dans la peau d’un mystérieux guerrier mi-humain, mi-yokai aux pouvoirs surnaturels, dans la suite de ce RPG d’action solo qui est un Soulike en puissance. Éliminez de nouveaux yokai mortels, des samouraïs aguerris et des boss gigantesques dans cette revisite du Japon du début de l’ère Sengoku par Team Ninja. Beau et prenant, Nioh 2 profite d'un nouveau système de combats qui rend le gameplay plus profond et plus jouissif. Assurément le titre du mois, surtout en version remasterisé pour PS5.

Lego Harry Potter Collection

Le double jeu s'appelle Lego Harry Potter Collection qui regroupe dont Harry Potter : Années 1 à 4 et Lego Harry Potter : Années 5 à 7, tous deux en versions remastérisées. Le sorcier le plus célèbre propose toujours une aventure ponctuée de puzzles, de duels et de réflexes dans une version pleine d'humour grâce à l'apport du monde LEGO. Seul ou à plusieurs, un pur régal à tous les âges.

Heavenly Bodies

L'OVNI du mois n'est autre que Heavenly Bodies, un jeu signé d'un studio indé. Ce titre exigeant axé sur la physique vous propose de contrôler les bras et les mains d’un astronaute avec les sticks gauche et droit pour pousser, tirer et grimper. Cela n'a l'air de rien, mais jouer les explorateurs de l'espace demandera une concentration de tous les instants et, franchement, la réalisation est remarquable, pour ceux qui aiment ce genre d'aventure.

C'est quoi le PS Plus ?

Le PlayStation Plus est la formule par abonnement accessible aux joueurs sur PS4 et PS5. Au travers de trois niveaux d'abonnement, vous pouvez profiter de jeux gratuits chaque mois, de centaines de titres PlayStation, d'une liste de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3, et même de la lecture en streaming pour jouer sur un écran déporté comme un iPad, un Mac ou une TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus est ventilé ainsi : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d’environ 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PSP), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.