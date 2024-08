Paramount+ devient gratuit pour tous les abonnés Canal+

Il y a plus d’un an, le groupe Canal+ dévoilait une énorme nouvelle, le service de streaming Apple TV+ devenait gratuit pour tous les abonnés Canal+ sans frais supplémentaire. Aujourd’hui, le groupe Canal réitère le même type d’offre avec… Paramount+ !

Paramount+ est accessible gratuitement pour les abonnés Canal+

Depuis ses débuts en France, Paramount+ est un service de streaming qui a des difficultés à se démarquer de la concurrence. Malgré des contenus d’une qualité exceptionnelle et des ajouts réguliers dans son catalogue pour conserver un dynamisme dans les nouveautés, la part de marché ne décolle pas. Heureusement, Paramount+ semble avoir eu l’idée du siècle, celle de conclure un partenariat avec un géant des contenus vidéos en France : Canal+.



Le groupe Canal+ vient d’annoncer ce matin sur X que le service de streaming Paramount+ est désormais inclus sans frais supplémentaires dans toutes les offres Canal+. Bien évidemment, cela va permettre de booster considérablement la quantité d’abonnés au service, car les abonnés Canal+ se comptent en millions partout en France.

Ce partenariat inattendu et bénéfique pour la valeur des offres Canal+ va permettre de faire découvrir les contenus originaux de Paramount+ à plus de monde. En effet, on ne s’en rend pas forcément compte, mais Paramount+ propose de réelles pépites comme … des séries acclamées telles que Yellowstone, un drame captivant qui explore les conflits au sein d'une famille puissante dans le Montana et Star Trek: Strange New Worlds, qui revisite l'univers iconique de science-fiction avec des aventures palpitantes à bord de l'Enterprise. Paramount+ propose également des séries à succès comme Halo, inspirée du célèbre jeu vidéo.



Le service regorge aussi d’autres productions originales comme The Offer, une série dramatique qui dévoile les coulisses tumultueuses de la réalisation du film légendaire Le Parrain. Les amateurs de thrillers peuvent se tourner vers Mayor of Kingstown, un drame intense sur les dynamiques de pouvoir dans une petite ville dominée par les prisons. Les fans de l’univers The Walking Dead auront des spin-offs sur Daryl Dixon ainsi que le duo Rick Grimes et Michonne dans l’univers apocalyptique de la série mère.



En plus des séries, Paramount+ se distingue par une sélection impressionnante de films exclusifs, comme Infinite, un film d'action de science-fiction mettant en vedette Mark Wahlberg. Le service inclut également une variété de documentaires fascinants, tels que Madame X, qui suit Madonna lors de sa tournée mondiale et 66 Seconds, un documentaire poignant sur le naufrage du ferry Sewol en Corée du Sud.



Ce partenariat avec Canal+ permettra aux abonnés de découvrir ou redécouvrir ces contenus riches et variés, ce qui va renforcer l'attrait de l'offre tout en élargissant leur accès à des productions de qualité, souvent inaccessibles sur d'autres plateformes.

Abonné Canal+, comment en profiter ?

L’option Paramount+ s’est activé automatiquement dans votre abonnement Canal+, il vous suffit juste de télécharger l’application Paramount+ ou aller sur le site et faire « connexion via un partenaire ». Vous aurez après deux choix : via Apple TV+ ou Canal+ et une fois sélectionné Canal+, il vous suffira plus que de saisir l’identifiant ainsi que le mot de passe de votre compte Canal.

Cette offre est sans limite de durée, ce qui vous permettra de profiter des nombreux contenus originaux de Paramount+ !

Télécharger l'app gratuite Paramount+

