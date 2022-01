Apple TV+ : un contrat avec Skydance Media pour des films originaux vient d'être signé

Il y a 8 heures

Vidéo

Julien Russo

Avec son service de streaming, Apple a choisi de ne pas réaliser ses créations originales tout seul. L'entreprise collabore avec de gros studios de production cinématographique qui apportent une expérience et un talent qui n'est pas forcément présent chez Apple Studios. Dans une démarche d'ajouter des contenus de qualités, la firme de Cupertino vient de signer un important contrat. On vous explique tout !

Apple x Skydance Media

Créé en 2006 par David Ellison, Skydance Media a rapidement acquis une réputation internationale avec sa participation dans des productions à gros budget comme World War Z, Terminator Genisys, Six Underground, The Tomorrow War, Jack Reacher... Aujourd'hui, Skydance Media continue à travailler sur des films hollywoodiens qui sortiront prochainement sur le grand écran, mais l'entreprise a aussi d'autres ambitions.



Après avoir collaboré avec Amazon Prime Vidéo et Netflix, la société de production américaine se projette dans le futur avec Apple Studios pour la création de films, un nouveau type de partenariat après avoir produit des séries pour le catalogue d'Apple TV+.

Un nouvel accord vient d'être signé entre Apple et Skydance Media, celui-ci prévoit la création et le tournage de plusieurs films sur les années à venir. Si on ne sait pas exactement ce que nous réservent les deux entreprises, on sait tout de même que deux films sont en préparation et pourraient sortir en 2022 ou 2023 :

Ghosted : réalisé par Dexter Fletcher avec en acteurs principaux Chris Evans et Ana de Armas.

: réalisé par Dexter Fletcher avec en acteurs principaux Chris Evans et Ana de Armas. The Greatester Beer Run Ever : réalisé par Peter Farrelly avec en acteurs principaux Russel Crowe et Zac Efron.

Il y a un peu moins d'un an, on apprenait qu'Apple signait un accord avec Skydance Animation pour la production de plusieurs contenus destinés aux enfants.

Le géant californien semble très intéressé par le travail des différentes filiales de Skydance, il est possible que d'autres contrats soient annoncés dans un avenir proche pour Apple TV+.