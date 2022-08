Apple investit dans des podcasts originaux susceptibles d'être adaptés en séries TV+

Apple continue ses investissements dans le domaine des podcasts en signant un accord avec la société de production Futuro Studios, lauréate du prix Pulitzer. Comme le rapporte Bloomberg, l'accord stipule qu'Apple financera le développement et la production de podcasts, et aura ensuite la première option pour les transformer en film ou en série de télévision pour son service Apple TV+.

Les podcasts sont importants pour Apple

Apple a intensifié sa production de podcasts au cours des deux dernières années, générant des retombées de certains de ses contenus télévisuels et cinématographiques originaux, comme le podcast For All Mankind, mais cherchant également à acheter des programmes de podcasts originaux qui pourraient être liés à de futures séries TV+.

Apple a discuté d'accords similaires avec d'autres studios de production de podcasts et a dépensé jusqu'à 10 millions de dollars à ce jour, selon le journal américain. Apple a déjà financé une poignée de podcasts populaires, notamment les séries de crimes réels "Hooked" et "The Line", dont plusieurs sont liés d'une manière ou d'une autre à ses séries de télévision.



Apple ne prend que très peu de risque avec des investissements limités dans des programmes peu connus afin d’évaluer l'intérêt du contenu et déterminer s'il peut servir de base à une série cinématographique. Cette approche permet à Apple d'éviter d'avoir à dépenser des sommes potentiellement beaucoup plus importantes pour acquérir les droits d'un podcast établi afin de le transformer en programme vidéo original.



La tactique d'Apple contraste avec la stratégie très coûteuse de Spotify, qui consiste à acquérir des podcasts déjà populaires et à les rendre exclusifs à son service de streaming. Spotify a fait des percées sur le marché des podcasts au cours des dernières années, en augmentant son offre de podcasts originaux et en réalisant des acquisitions majeures, ainsi qu'en concluant des accords clés tels que les droits du podcast populaire Joe Rogan Experience. On parlait de 200 millions de dollars juste pour ce dernier.