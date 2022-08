Luck : le premier film d'animation 3D d'Apple est disponible

Le premier long métrage d'animation en 3D d'Apple TV+, "Luck", est désormais disponible en France, et partout dans le monde depuis ce matin. Apple fait la promotion du film par une page entière sur sa page d'accueil, avec des personnages du film apparaissant à plusieurs endroits. C'est dire l'importance de ce lancement pour la firme de Cupertino.

Découvrez le tout nouveau "Luck"

Créé par Skydance Animation, "Luck" raconte l'histoire d'une personne malchanceuse, Sam Greenfield, qui se retrouve soudainement dans un "pays de la chance" inédit, où elle doit s'associer à des créatures magiques pour faire tourner sa chance. Sam s'associe à un chat noir chanceux nommé Bob et se lance dans une quête qui pourrait changer sa chance à jamais.



Le film met en vedette les voix d'Eva Noblezada (Sam), Simon Pegg (Bob), Jane Fonda (le Dragon), Whoopi Goldberg (le Capitaine), et bien d'autres. Quant aux voix françaises, le personnage principal est jouée par la chanteuse Louane Emera (La Famille Bélier), elle qui prêtait déjà sa voix à Belle dans le film d'animation éponyme.

Luck est écrit par Kiel Murray qui a participé à des pépites cinématographiques dans sa carrière comme Cars, Raya et le dernier dragon ou encore Cars 3. À la réalisation, on retrouve Peggy Holmes, une talentueuse réalisatrice qui a été appelée à plusieurs reprises pour des créations Disney de 2012 à 2020.



"Luck" et de nombreux autres contenus originaux peuvent être regardés dans l'application Apple TV sur l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV box, les dernières consoles Xbox et PlayStation, certaines smart TV, sur le web via tv.apple.com et plus encore.



Vous pouvez profiter de sept jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.