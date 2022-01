Apple TV+ : découvrez Luck, un nouveau film d'animation qui débarque le 5 août

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Vidéo

Julien Russo

Réagir



Il y a moins d'un an, on apprenait qu'Apple commençait une collaboration avec Skydance Animation dans le but d'acquérir de nouveaux contenus exclusifs pour les enfants. Aujourd'hui, ce partenariat fait parler de lui avec le premier film qui arrive cet été.

Voici Luck

Sur son service de streaming, Apple cherche à apporter un grand choix dans ses programmes avec des thématiques qui conviendra aux adultes, comme aux enfants. L'une des récentes démarches d'Apple a été de se rapprocher de la société de production experte dans les contenus jeunesse "Skydance Animation", après quasiment 1 an de collaboration avec Apple Studios, le premier film va bientôt être disponible !



Luck est décrit comme un film qui jouera sur l'émotion et qui vous transportera dans un monde fantastique :

« Luck » est centré sur l'histoire de Sam Greenfield, la personne la plus malchanceuse du monde. Lorsqu'elle découvre la terre de chance inédite, Sam doit s'unir aux créatures magiques là-bas pour renverser sa chance. Lorsqu'elle vieillit en famille d'accueil, Sam découvre le pays de la chance et se lance dans une quête qui pourrait changer sa chance à jamais.

Plusieurs acteurs populaires vont prêter leurs voix aux personnages de ce nouveau film d'animation, vous retrouverez dans la version américaine la participation de Simon Pegg (Ready Player One et Mission Impossible : Rogue Nation), il y aura aussi la voix de Flula Borg (Pitch Perfect et Suicide Squad 2), Lil Rel Howery (Free Guy et Nos pires amis) sera également de la partie.



À noter que Luck est dirigé par la cinéaste Peggy Holmes (La petite sirène : le début d'Ariel), le scénario original est entièrement écrit par Kiel Murray (Raya et le dernier dragon) avec le soutien de Jonathan Aibel et Glenn Berger.

Autant dire que le film est entre de bonnes mains depuis plus d'un an !

Luck est l'un des trois projets en cours avec Skydance Animation, Apple TV+ va prochainement sortir deux autres films exclusifs en coopération avec cette société de production cinématographique.



Luck sera publié dans le catalogue dès le 5 août 2022, le film sera accessible à tous les abonnés partout dans le monde. Rappelons qu'il s'agira d'une exclusivité.

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.