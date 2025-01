Le bug de l'alarme sur iPhone

Parfois, il arrive qu'Apple laisse traîner des bugs sur le long terme. C'est le cas de celui de l'alarme. Rencontré par de "nombreux" utilisateurs, il déclenche une alarme au mauvais moment. Un souci lassant pour les clients touchés.

Êtes-vous concerné ?

Depuis plus d’un an, de nombreux utilisateurs d’iPhone signalent des dysfonctionnements de l’alarme intégrée via l'application native Horloge. Malgré une reconnaissance officielle du problème par Apple en avril 2024 et la promesse d’un correctif, ces anomalies persistent, affectant la fiabilité de cette fonctionnalité essentielle.

Les témoignages abondent sur des plateformes comme Reddit, où des utilisateurs rapportent des alarmes se déclenchant avec plusieurs heures de retard ou ne sonnant pas du tout. Par exemple, un utilisateur a partagé une capture d’écran montrant une alarme programmée pour 10 h 30 qui s’est déclenchée à 12 h 42. D’autres décrivent des situations similaires, avec des alarmes censées sonner le matin, mais se déclenchant tard dans l’après-midi, entraînant des retards et des désagréments significatifs.

Une des causes potentielles identifiées est la fonctionnalité Fonctions fondées sur l'attention introduite avec iOS 17 et qui se trouve dans le menu Face ID et code des Réglages. Cette option permet à l’iPhone de détecter si l’utilisateur le regarde, ajustant en conséquence le volume des alertes. Cependant, il semble que cette fonctionnalité puisse interférer avec le bon fonctionnement des alarmes, les rendant silencieuses même lorsque l’utilisateur ne les regarde pas. Certains utilisateurs ont tenté de désactiver la fonctionnalité sans constater d’amélioration notable.

Malgré les mises à jour successives des systèmes d’exploitation iOS 17 et iOS 18, le problème demeure. Apple n’a pas fourni de réponse récente quant à l’état de l’enquête ou à la disponibilité d’un correctif définitif. Cette situation suscite une frustration croissante parmi les utilisateurs, pour qui la fiabilité de l’alarme est cruciale au quotidien.

En attendant une solution officielle, il est recommandé aux utilisateurs confrontés à ce problème de passer par une autre application le temps qu'Apple fasse le nécessaire. Sleep Cycle est par exemple une excellente alternative en plus d'être gratuite pour la fonction réveil.