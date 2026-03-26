Hitman: World of Assassination s'offre une mission avec Bruce Lee

Le studio IO Interactive fait revenir l’un de ses contrats les plus originaux. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 26 avril 2026, les joueurs peuvent de nouveau accéder à The Infiltrator, une mission Elusive Target mettant en scène la légende des arts martiaux Bruce Lee.

Une mission particulière

Contrairement aux apparitions habituelles de célébrités dans Hitman (où elles sont généralement des cibles), cette fois Bruce Lee n’est pas à éliminer. Au contraire, l'Agent 47 passe du rôle d’assassin à celui de protecteur. Il doit veiller sur Lee dans l’ombre pendant que ce dernier tente d’infiltrer le syndicat du crime Concord Union.



Dans The Infiltrator, le plus célèbre des acteurs asiatiques participe à un tournoi d’arts martiaux organisé par le syndicat pour sélectionner ses nouveaux membres. Sa victoire ne fait guère de doute, mais le syndicat a plus d’un tour dans son sac. L'Agent 47 doit donc intervenir discrètement pour éliminer les menaces et garantir la sécurité de Bruce tout au long de l’infiltration.

La mission est disponible du 25 mars au 26 avril 2026.

Le Bruce Lee Pack

Avec le retour de cette mission, IO Interactive propose également le Bruce Lee Pack, qui inclut :

Un contrat à deux niveaux inspiré de l’événement

Le célèbre survêtement jaune iconique du film Game of Death

De nouvelles armes

Des cosmétiques pour votre safehouse

Un twist rafraîchissant

Beaucoup de joueurs avaient initialement cru que Bruce Lee serait une cible à éliminer. Le fait de le placer du côté de l’Agent 47, en mode protection, offre un twist intéressant et bienvenu sur la formule classique du jeu.

Disponible partout

Rappelons qu'outre la version complète sur PC, PlayStation ou Xbox, Hitman: World Assassination est évidemment jouable sur iPhone et iPad. L'Agent 47 est donc accessible partout.

Télécharger le jeu gratuit HITMAN World of Assassination