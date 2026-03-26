Hitman: World of Assassination s'offre une mission avec Bruce Lee
- Alban Martin
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Le studio IO Interactive fait revenir l’un de ses contrats les plus originaux. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 26 avril 2026, les joueurs peuvent de nouveau accéder à The Infiltrator, une mission Elusive Target mettant en scène la légende des arts martiaux Bruce Lee.
Une mission particulière
Contrairement aux apparitions habituelles de célébrités dans Hitman (où elles sont généralement des cibles), cette fois Bruce Lee n’est pas à éliminer. Au contraire, l'Agent 47 passe du rôle d’assassin à celui de protecteur. Il doit veiller sur Lee dans l’ombre pendant que ce dernier tente d’infiltrer le syndicat du crime Concord Union.
Dans The Infiltrator, le plus célèbre des acteurs asiatiques participe à un tournoi d’arts martiaux organisé par le syndicat pour sélectionner ses nouveaux membres. Sa victoire ne fait guère de doute, mais le syndicat a plus d’un tour dans son sac. L'Agent 47 doit donc intervenir discrètement pour éliminer les menaces et garantir la sécurité de Bruce tout au long de l’infiltration.
La mission est disponible du 25 mars au 26 avril 2026.
Le Bruce Lee Pack
Avec le retour de cette mission, IO Interactive propose également le Bruce Lee Pack, qui inclut :
- Un contrat à deux niveaux inspiré de l’événement
- Le célèbre survêtement jaune iconique du film Game of Death
- De nouvelles armes
- Des cosmétiques pour votre safehouse
Un twist rafraîchissant
Beaucoup de joueurs avaient initialement cru que Bruce Lee serait une cible à éliminer. Le fait de le placer du côté de l’Agent 47, en mode protection, offre un twist intéressant et bienvenu sur la formule classique du jeu.
Disponible partout
Rappelons qu'outre la version complète sur PC, PlayStation ou Xbox, Hitman: World Assassination est évidemment jouable sur iPhone et iPad. L'Agent 47 est donc accessible partout.