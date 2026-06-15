7Haven : un nouveau jeu de cartes mystérieux sur l’App Store

Un nouveau jeu de cartes nommé 7Haven vient de faire son apparition sur l’App Store (et Google Play). Développé par un nouveau studio indien, le titre adopte une communication très énigmatique qui intrigue.

De quoi s’agit-il exactement ?

D’après son développeur, 7Haven est un jeu de cartes stratégique axé sur des duels rapides. Vous jouez des parties contre des adversaires (IA ou joueurs en ligne) qu'il faut évidemment battre.



7Haven c'est notamment :

Des parties rapides

Une interface épurée et des animations fluides

Un gameplay basé sur la stratégie, le timing et la prise de décision

Un mode hors ligne disponible

Cependant, Gopesh Dobee reste particulièrement discret sur les véritables mécaniques de jeu. La description évite soigneusement les détails concrets, ce qui rend initialement difficile de savoir à quel point 7Haven se démarque des nombreux autres jeux de cartes existants sur mobile, Balatro en tête.

Un positionnement très large

7Haven cible à peu près tout le monde : fans de jeux de cartes classiques, amateurs de stratégie, joueurs occasionnels… Une façon de ne fermer aucune porte, même si cela manque un peu de personnalité.

Notre avis préliminaire

Le concept semble intéressant sur le papier, mais une fois en main, je dois avouer que je n'ai pas été surpris. Le jeu est bon, mais pas révolutionnaire. Je vais continuer, sait-on jamais. C'est un bon titre proche du poker, à voir s'il peut faire mieux.



Le jeu est gratuit avec des achats intégrés de 0,49 € à 59,99 € (le modèle classique sur mobile). Disponible sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu gratuit 7haven