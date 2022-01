Le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Master Duel est de sortie sur App Store

Après son lancement sur PC et consoles la semaine dernière, Yu-Gi-Oh! Master Duel est enfin sorti sur les plateformes mobiles. Depuis son lancement, le jeu a explosé avec par exemple plus e 260 000 joueurs simultanés sur Steam. Mieux, le dernier jeu de Konami offre un support multiplateforme complet, ce qui permet de reprendre sur n'importe quel appareil.

Yu-Gi-Oh : c'est l'heure du Master Duel

Quand Konami a expliqué que la version mobile de Yu-Gi-Oh! Master Duel sortirait un peu plus tard, certains pensaient que serait pour février voire mars. Finalement, le jeu de cartes est déjà disponible sur iOS, et bientôt sur Android.

Un authentique jeu de cartes numérique "Yu-Gi-Oh!" !



Une édition définitive du jeu de cartes compétitif qui évolue depuis plus de 20 ans !

À vous les Duels de haute volée !



Êtes-vous de taille pour le combat ultime ?



Regardez la bande-annonce de Yu-Gi-Oh ! Master Duel ci-dessous :

Yu-Gi-Oh ! Master Duel est un nouveau jeu qui vise à rassembler les anciens et les nouveaux joueurs en étant la version numérique de Yu-Gi-Oh! TCG la plus complète à ce jour avec plus de 10 000 cartes, soit bien plus que Yu-Gi-Oh Duel Links.



Le nouveau jeu offre des duels rythmés, avec de superbes graphismes et des musiques dynamiques qui rappellent évidemment le manga.



Que vous soyez novice ou expert, les développeurs ont tout prévu. Leur conseil c'est de démarrer en faisant une première partie avec le deck par défaut. Ensuite, un didacticiel est là pour tout expliquer, comment collecter des cartes et progresser dans le jeu. Avec plus de 10 000 cartes, vous pouvez vous diriger vers le mode Solo qui dévoile l'histoire derrière chaque élément ou bien vers le mode Duel pour jouer en ligne contre d'autres joueurs à travers divers évènements et tournois. D'ailleurs, Master Duel offre la possibilité d'être lié avec l'application mobile "Yu-Gi-Oh! Neuron" pour faciliter vos duels.



Master Duel est disponible dès maintenant sur les plateformes Nintendo Switch, Steam, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One ainsi que sur iOS et Android, gratuitement. Il convient de noter que si vous prévoyez d'y jouer, vous devriez essayer le jeu sur d'autres plates-formes car il y a des bonus, comme les abonnés au PlayStation Plus qui obtiennent des cadeaux spécifiques.



NB : Yu-Gi-Oh! est un célèbre manga créé par Kazuki Takahashi et publié dans le "WEEKLY SHONEN JUMP" de SHUEISHA Inc. depuis 1996. Konami fournit un jeu de cartes à collectionner (JCC) et des jeux console, basés sur la série animée "Yu-Gi-Oh!" adaptée du manga d'origine, et appréciés dans le monde entier.



Requis :

iOS 13.0 minimum

iPhone 8 et ultérieurs, les iPad et les iPod touch.

