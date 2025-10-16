Hitman Absolution est de sortie sur iOS et Android !

Treize ans après son lancement sur PC et consoles, le classique Hitman: Absolution s'invite sur iPhone et Android. Une aubaine pour les admirateurs de l'Agent 47, l'assassin au crâne luisant. Porté par l'inévitable studio Feral Interactive, experts incontestés des adaptations sur les appareils Apple, ce titre apporte une expérience à la fois fidèle et parfaitement adaptée. Une pépite mobile que vous avez découvert en premier sur iPhoneSoft.

L'univers d'Hitman: Absolution

Lancé en 2012 par IO Interactive, ce cinquième chapitre de la saga Hitman met en scène l'Agent 47 dans un récit sombre et hollywoodien. Pourchassé par les forces de l'ordre et ses ex-alliés, le tueur à gages doit veiller sur Victoria, une adolescente en danger, tout en déjouant un vaste complot. Le cœur du jeu réside dans son infiltration stratégique : approches furtives, changements de tenue, ou bains de sang assumés. Les décors, de Chicago aux domaines hantés, regorgent d'opportunités interactives. Propulsé par le moteur Glacier 2, il délivre des visuels raffinés et une IA vive pour une immersion qui n'a pas pris une ride. Le mode "Contrats" permet de concevoir et d'échanger des quêtes sur mesure. Bien que son scénario ne soit pas le plus léché de la saga, Absolution marque les esprits par son climat tendu et sa rejouabilité infinie, idéale pour les amateurs du genre.

Points forts du jeu

Commandes sur mesure

Adaptez les touches tactiles à votre style, ou connectez une manette, un clavier et une souris compatibles avec iPadOS pour un contrôle précis.

Sens aiguisé du chasseur

Activez l'Instinct pour repérer les proies, prédire les patrouilles et highlighter les éléments clés.

Nettoyage express

Le tir en ralenti fige l'instant : ciblez plusieurs adversaires et les abattez d'un geste fluide.

Excellence en assassinat

Explorez des méthodes inédites pour neutraliser vos marques, affrontez des challenges, ou testez-vous en mode Puriste avec des gardes impitoyables et zéro aide.

Configuration recommandée

Le jeu nécessite iOS 18 ou supérieur. Prévoyez 12 Go d'espace minimum, idéalement 24 Go pour une installation sans accroc.

Notre analyse d'Hitman: Absolution

Dans un monde de FPS effrénés, Absolution brille par son rythme posé et sur l'infiltration solo. Successeur de Blood Money (2006), il affine les outils de 47 pour des tueries méthodiques, valorisant l'ingéniosité et la discrétion sur la violence pure.



Ses 20 missions morcelées traversent divers lieux (certains magnifiques), où l'on orchestre des morts ingénieuses – accidents feints ou carnages théâtraux. Des ajouts comme l'Instinct, les abris et les corps-à-corps pimentent l'action, même si les fans hardcore boudent souvent le Point Shooting pour rester fidèle au stealth originel. Les déguisements, astucieux mais parfois bancals (les gardes démasquent trop vite), ajoutent un peu de sel supplémentaire. Souvent sombre, le jeu offre une impression oppressante délicieuse. Cinq niveaux de challenge s'adaptent à tous, les plus durs boostant l'IA et le réalisme. Les "Contrats" étendent la durée de vie via des missions générés par les utilisateurs et des classements mondiaux. Histoire polarisante et structure linéaire mises à part, Absolution honore la série en mêlant héritage et nouveautés.

Prix et disponibilité

Rendez-vous sur App Store et Play Store pour le télécharger sur votre iPhone ou Android. Le prix demandé est de 11,99 €, ce qui est fort raisonnable pour un titre de cette qualité !

Télécharger le jeu Hitman: Absolution