Prime Video s'associe avec Warner Bros et Sony pour son catalogue français

Après l'annonce du lancement d'Universal+ prochainement en France, Amazon Prime Video semble vouloir empêcher une possible fuite d'abonnés dans les mois à venir. Pour cela, le géant du streaming ne souhaite pas jouer sur une baisse de ses tarifs, mais plutôt sur un enrichissement de son catalogue français avec l'arrivée de nouveaux contenus populaires.

Amazon Prime Video signe deux accords stratégiques

Bonne nouvelle, si vous faites partie des Français abonnés à Amazon Prime et qui ont accès à Prime Video, le catalogue du célèbre service de streaming va bientôt évoluer avec l'arrivée de nouveaux contenus populaires. En effet, Amazon vient de signer deux accords avec Warner Bros. Discovery et Sony pour ajouter de nouvelles séries et films dans son catalogue français. Amazon estime que la France représente l'un des marchés les plus intéressants pour son activité de streaming et qu'il est indispensable de conserver une attractivité permanente pour éviter que les abonnés se rapprochent des concurrents qui sont de plus en plus nombreux.



Grâce à l'accord avec Warner Bros. Discovery, nous retrouverons prochainement sur Amazon Prime Video des séries comme Pretty Little Liars: Original Sin, les deux premières saisons de "The Sex Lives of College Girls", la mini-série "DMZ" et la saison 1 de "Peacemaker". Prime Video va aussi récupérer des contenus non exclusifs en France, on pense par exemple à Legacies de la saison 1 à 3, Pretty Little Liars, Fringe, One Tree Hill, The Originals ou encore l'incontournable Shameless.

Du côté de l'accord avec Sony, Prime Video va aussi récupérer des contenus intéressants, on retrouve ici des films qui ont rencontré un gigantesque succès au cinéma.

Vous apercevrez sous peu dans le catalogue de Prime Video les films : Spider-Man: No Way Home, Venom: Let There Be Carnage et Morbius.



Les abonnés pourront aussi profiter d'autres films populaires comme Uncharted, Ghostbusters: Afterlife, Peter Rabbit 2: The Runaway et même des films français comme Une Sirène à Paris et Opération Portugal. Bien sûr, les ajouts ne se feront pas tous en même temps, car Amazon se doit de respecter la chronologie des médias, même si Sony donne son feu vert pour une publication dans le catalogue de Prime Video.

Toutefois, la bonne nouvelle, c'est que l'accord entrera en vigueur dès ce dernier trimestre de 2022, ce qui signifie que vous pourrez profiter d'une partie des films Warner Bros. Discovery et Sony assez rapidement.



Entre l'arrivée d'Universal+ et les nouveaux contenus premium qui vont débarquer sur Prime Video, c'est la concurrence qui va voir rouge... Les services comme Disney+, Apple TV+ et Netflix ont intérêt de frapper un gros coup pour les fêtes de fin d'année, car sinon la fuite des abonnés au profit de la concurrence risque d'être douloureuse !

