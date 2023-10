CASETiFY s’associe avec Warner Bros pour des coques Rick et Morty

Basé à Hong Kong et Los Angeles, la marque CASETiFY a la particularité de s’adresser à tous les profils de clients. En plus de proposer des coques fiables et résistantes en cas de chute, l’entreprise signe aussi de belles collaborations dont celle qui vient d’être annoncée !

CASETiFY x Warner Bros

Le célèbre fabricant d’accessoires CASETiFY a récemment annoncé son nouveau partenariat avec Warner Bros, marquant une collaboration exceptionnelle avec la série d’animation à succès “Rick et Morty” d’Adult Swim. La collaboration dévoile une gamme inédite d’accessoires à l’effigie de la série humoristique et emblématique. Au cœur de cette collection, on retrouve les fameuses coques Impact, Ultra Impact, Mirror, Clear et Bounce de CASETiFY. Chaque design est soigneusement conçu pour rappeler les moments cultes de la série, offrant ainsi une touche d’originalité à vos appareils.



Les fans de “Pickle Rick” ne seront pas en reste, une gamme spéciale “Pickle Rick MagSafe” a été conçue pour les plus accros de cette transformation légendaire de Rick.

Au-delà des coques pour iPhone, la collection s’étend aux accessoires pour AirPods, AirPods Pro, Apple Watch, MacBook, iPad et la gamme MagSafe, garantissant ainsi que chaque appareil puisse être orné de cette collaboration unique.



En ce qui concerne les tarifs, il y en a pour chaque budget, les prix des produits de la collection oscillent entre 35,99€ et 88,99€. Pour s’approprier ces accessoires, il suffit de se rendre sur le site casetify.com/co-lab ou bien de télécharger l’application CASETiFY Co-Lab directement depuis l’App Store.



Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec “Rick et Morty”, il s’agit d’une série humoristique diffusée sur Adult Swim, où chaque épisode dure 30 minutes. La trame de l’histoire est centrée sur un scientifique sociopathe qui emmène son petit-fils timide dans des aventures interdimensionnelles aussi folles que dangereuses.



Cette collaboration marque une fusion parfaite entre technologie et culture pop, faisant de chaque accessoire un incontournable pour les fans de la série. Ne tardez pas, car ces pièces pourraient rapidement devenir des objets de collection !