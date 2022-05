Le directeur du machine learning d'Apple démissionne en raison de la fin du télétravail

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Le directeur de l'apprentissage automatique d'Apple - connu sous le nom de machine learning en anglais, Ian Goodfellow, a démissionné de son poste un peu plus de quatre ans après avoir rejoint l'entreprise. Ce spécialiste de l’IA était, avant cela, l'un des employés les plus brillants de Google dans le domaine, selon Zoë Schiffer sur Twitter.

Ian Goodfellow va quitter Apple

Le responsable du ML aurait annoncé la nouvelle à ses équipes dans un courriel, expliquant que sa démission est en partie due au plan d'Apple pour revenir au travail en personne, qui exigeait que les employés travaillent depuis les bureaux au moins un jour par semaine d'ici le 11 avril, au moins deux jours par semaine d'ici le 2 mai, et au moins trois jours par semaine d'ici le 23 mai.

Je suis convaincu qu'une plus grande flexibilité aurait été la meilleure politique pour mon équipe.

Pour mémoire, les employés d'Apple ont commencé à retourner au campus Apple Park le mois dernier, la politique des trois jours de travail au bureau entrant en vigueur d’ici deux semaines. Certains employés ont été mécontents de ce plan de retour au travail sur site et l’ont vigoureusement fait savoir. Il n’est plus question de se protéger d’une maladie mais simplement de confort et de flexibilité.



Dans une lettre adressée au PDG d'Apple, Tim Cook, au cours de l'été, un groupe d'employés a déclaré :

Sans l'inclusivité qu'apporte la flexibilité, beaucoup d'entre nous ont l'impression de devoir choisir entre une combinaison de nos familles, de notre bien-être et de la possibilité de faire notre meilleur travail, ou de faire partie d'Apple. C'est une décision qu'aucun d'entre nous ne prend à la légère, et une décision que beaucoup préféreraient ne pas avoir à prendre.



Visiblement, Goodfellow faisait partie de ces employés.



Un casse-tête en perspective pour le patron d’Apple, mais aussi pour toutes les entreprises en général. Que pensez-vous du télétravail, souhaitez-vous le pérenniser totalement, partiellement ou pas du tout ?