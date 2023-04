X.AI : Elon Musk a créé son entreprise d'intelligence artificielle

Elon Musk, qui s'est montré très inquiet à l'égard de l'intelligence artificielle ces derniers temps, semble vouloir contribuer directement à l'IA. Selon les informations du Wall Street Journal, le fantasque milliardaire a fondé une nouvelle société d'intelligence artificielle appelée X.AI Corp. D'après une déclaration d'État datant du mois dernier que les sources ont consultée, la nouvelle société est constituée dans le Nevada et présente Musk comme le seul directeur, ainsi que Jared Birchall, le directeur des bureaux de sa famille, en tant que secrétaire. Le dirigeant de Tesla, SpaceX, Neuralink, Starlink et autre Twitter (pour ne citer qu'elles) est connu pour avoir une affinité particulière avec la lettre "X" et a même récemment rebaptisé Twitter Inc en X Corp.

Un concurrent de DeepMind et OpenAI

Ceci étant dit, il convient de rappeler qu'Elon Musk n'est pas étranger à l'intelligence artificielle. Il a cofondé OpenAI avant de quitter l'entreprise suite à un désaccord avec Sam Altman sur l'éthique. Après la montée en puissance fulgurante de ChatGPT, Musk a plaidé en faveur d'une réglementation de la technologie et a signé une lettre ouverte exhortant les dirigeants du secteur technologique à interrompre son développement pendant six mois. D'après le WSJ, Musk pensait que ChatGPT était politiquement biaisé - il a même parlé du "danger d'entraîner l'IA à être réveillée" - et souhaite créer des modèles d'IA qui "recherchent la vérité".

Reste à savoir ce que compte faire Elon Musk avec X.AI Corp. S'il parait plutôt évident qu'il s'agit là d'un concurrent à OpenAI ou à DeepMind (dont il a capté deux talents récemment avec notamment Igor Babuschkin), tout est sur la table. Pour accélérer, celui qui avait co-fondé PayPal à l'époque a déjà lancé des discussions avec ses investisseurs de Tesla et SpaceX pour X.AI, et il aurait récemment acheté plus de 10 000 GPU, une puissance de calcul importante et nécessaire pour ce genre de projet.



Rappelons enfin que l'ambition du milliardaire est, à terme, d'explorer l'univers en faisant de l'homme une espèce multi-planètes et multi-galaxies.