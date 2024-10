Google lance Gemini Live en France

Après plusieurs mois de révisions, Gemini Live parle désormais six langues différentes dont le français. L'IA vocale futuriste de Google s'incruste dans l'application Android pour converser avec vous tel un humain. Elle reste toujours portée disparue sur iOS étant donné que l'application est absente de l'App Store.

Gemini Live parle français

Exclusif à l'anglais dans un premier temps, Gemini Live est à présent disponible dans cinq autres langues dont le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais et l'hindi. L’assistant vocal à l’IA générative de Google s'exprime enfin naturellement dans la langue de Molière.



Gemini Live propose 10 voix différentes dont cinq masculines et cinq féminines. Comme ses concurrentes, elle a pour objectif de converser de la manière la plus humaine possible lorsqu'on discute avec elle. Dans les mois à venir, l'IA vocale sera en capacité de déchiffrer et de comprendre des fichiers, documents et photos. Seul l'échange vocal est disponible pour le moment.

Gemini Live est un service gratuit qui s'active via une nouvelle petite icône présente sur l'interface de l'application Android. Malheureusement, l'app Gemini n'est toujours pas disponible sur iOS et donc sur iPhone. La version web n'y a pas accès non plus pour le moment.



Voilà un nouveau concurrent de taille à ChatGPT et son futur assistant vocal qui nous avait bluffé il y a quelques mois lors d'une démonstration en temps réel par OpenAI. Il est attendu pour la fin d'année 2024.



2025 s'annonce comme l'année de la démocratisation de l'assistant vocal futuriste. Google avec Gemini Live, Apple avec Siri, ChatGPT et bien d'autres vont se livrer une bataille féroce pour épater un maximum d'utilisateurs. Et vous, quelle est votre IA générative qui vous aide au quotidien ?