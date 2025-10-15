Le Pixel 10 Pro Fold explose lors du test de torture de JerryRigEverything

JerryRigEverything (Zack Nelson) s'est occupé de mettre le Pixel 10 Pro Fold à l'épreuve – mais les résultats ont été désastreux.



Les smartphones des plus grandes marques n'y échappent pas : les tests de tortures permettent de vérifier la solidité des appareils. Tels le crash test des automobiles, certains YouTubers se sont spécialisés les manipulations extrêmes des téléphones, flexion, rayure, coup et autre chute.

Une véritable catastrophe !

Lors du test de flexion, après avoir été brûlé, tailladé, chahuté, le dernier téléphone pliable de Google s'est cassé dès la première tentative. Une flexion supplémentaire a endommagé gravement la batterie, emplissant le studio de Nelson de fumée et déclenchant son alarme incendie. Bien qu'il ait appliqué une flexion arrière extrême improbable dans les scénarios quotidiens, cela marque la première rupture de batterie dans l'histoire de ses tests.

Au cours de la décennie où j'ai testé la durabilité des téléphones, je n'ai jamais eu de smartphone qui explose auparavant. Le Pixel 10 Pro Fold est le premier à partir en fumée.

Nelson a précisé qu'il a appliqué la même procédure aux principaux smartphones des dix dernières années, mais c'est la première fois qu'un échec cause un incendie aussi spectaculaire. La vidéo se termine avec le Google Fold en ruine fumante, incitant Nelson à déconseiller de mettre un appareil déplié dans une poche. Il attribue le problème à un défaut persistant de conception de la ligne d'antenne dans les Pixels pliables de Google sur trois ans : tous se plient à cet endroit. Ici, la flexion a pincé les couches de la batterie, provoquant un court-circuit et une réaction thermique incontrôlée.

iFixit, le spécialiste de la réparation électronique, a indiqué que l'incendie, bien que spectaculaire, n'indique pas nécessairement un défaut du Pixel 10 Pro Fold. La batterie n'avait pas été déchargée au préalable, et des courts-circuits peuvent survenir si les couches isolantes d'une batterie sont percées lors d'un tel processus. Google n'a pas encore commenté l'incident, mais la page produit indiquant que le 10 Pro Fold est le plus résistant de sa gamme a mal vielli.



Voilà qui vient s'ajouter aux problèmes précédents de batterie de Google cette année, incluant une mise à jour du Pixel 6A pour un risque potentiel de surchauffe de la batterie et un correctif pour le Pixel 4A afin d'améliorer la stabilité des performances de la batterie.



Nul doute qu'Apple suit de près ce genre d'incidents, la société de Tim Cook préparant le lancement de son premier pliable avec l'iPhone 18 Fold prévu pour septembre prochain.