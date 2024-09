AirPods Max avec conduction osseuse, le brevet de la semaine

1 com

Depuis plusieurs années, Apple travaille sur l'ajout de la conduction osseuse à ses appareils audio et plus particulièrement l'AirPods Max. Une fonctionnalité qui renforcerait la confidentialité de l'utilisateur, ce qui n'est pas pour déplaire à Apple. Malheureusement, nous n'en sommes pour l'instant qu'au stade du brevet.

Conduction osseuse : un mode auditif qui mise sur la confidentialité

À en croire un nouveau brevet déniché sur le web en 2021 et mis à jour récemment, Apple aurait déjà imaginé implanter de l'écoute par conduction osseuse sur son casque AirPods Max. Si ce terme ne vous est pas familier, la conduction osseuse est un mode de transmission du son qui s'exécute directement par les os du crâne, sans même passer par le canal auditif habituel, le tympan. Les vibrations sur les os du crâne sont directement liées à l'oreille interne.



Résultat, personne autour de vous ne peut entendre le contenu audio, même ceux qui sont juste à côté. Une méthode redoutablement efficace même s'il faut reconnaître qu'elle n'est pas parfaite. Quoi qu'il en soit, voilà qui serait idéal pour passer un appel privé ou écouter un audio sans avoir peur qu'une personne proche obtienne également l'info.

L'audio par conduction osseuse ne serait pas actif à plein temps. Moins efficace quand il s'agit d'écouter de la musique, ce mode d'écoute se contenterait de s'activer uniquement dans certains cas comme l'appel d'un contact ou le lancement d'un message vocal (audio).



Bien qu'Apple étudie le sujet depuis de nombreuses années, il semble peu probable de voir arriver cette technologie dans un avenir proche. Un brevet reste un brevet, vous connaissez la musique. Concernant le prochain AirPods Max, les rumeurs les plus récentes et les plus insistantes sont moins joviales. L'AirPods Max 2 s'équiperait de l'USB-C, de l'audio adaptatif, de l'audio spatial personnalisé, la détection des conversations, une ou deux nouvelles couleurs et… c'est tout.