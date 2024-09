Un écran sur la boîte de recharge des AirPods ? L'idée apparaît dans un brevet !

Pour protéger ses avancées technologiques et éviter les plagiats chez la concurrence, Apple enregistre ses innovations dans des brevets qui sont déposés dans le registre de l'USPTO aux États-Unis. Ces brevets qui sont rendus publics quelques mois ou années après leur enregistrement, permettent d'en apprendre plus sur ce que prépare Apple. L'un des brevets a interpellé l'attention de notre rédaction, il s'agit d'un projet d'inclure un écran sur le boitier de recharge des AirPods qu'on connaît tous !

Bonne ou mauvaise idée ?

L'un des objectifs avec les AirPods, c'est de rendre les écouteurs autonomes. Pour cela, Apple permet aux utilisateurs le changement de musique ou encore la gestion de volume via des interactions tactiles avec les tiges ou à travers l'assistant vocal, Siri. Ces deux approches permettent à l'utilisateur qui a les AirPods dans ses oreilles de ne pas avoir besoin de prendre son iPhone, son Mac ou tout autre appareil Apple pour changer de musique.



Une nouvelle fonctionnalité pourrait rendre prochainement les AirPods encore plus autonomes. Selon un brevet déposé par Apple, les futures générations d'AirPods/AirPods Pro pourraient avoir un boîtier de charge ultra-moderne avec un écran tactile intégré.

Image 9to5mac

Cette nouvelle approche permettrait de proposer une expérience bien plus complète, toujours sans interaction nécessaire avec un autre produit Apple. Dans ce concept que vous voyez ci-dessus, Apple pourrait potentiellement ajouter les informations sur la lecture en cours, les boutons de contrôle ou encore les accès rapides comme le AirPlay, la liste des morceaux suivants...



Voici ce que dit Apple dans le brevet :

Un étui pour casque peut comporter des écrans, des surfaces tactiles, des générateurs de retour haptique, des capteurs d'orientation et un système audio. Ces éléments, associés à des méthodes et interfaces améliorées, offrent des sorties tactiles plus efficaces et satisfaisantes pour les utilisateurs. Ces nouvelles méthodes et interfaces peuvent compléter ou remplacer les approches traditionnelles de fourniture de feedback tactile.

Pour rappel, un brevet peut être déposé, mais ne jamais voir le jour. Apple protège une tonne d'innovations qui sont après abandonnées par ses ingénieurs et développeurs. Certains brevets sont réutilisés à l'avenir quand le projet reprend du service et d'autres sont définitivement délaissés.



Quoi qu'il en soit, ce projet de boitier de charge avec un écran tactile pour contrôler sa musique est très prometteur, on espère sincèrement qu'il verra le jour. À voir après quelle conséquence cela aura sur les tarifs, car une telle innovation augmentera obligatoirement le coût des AirPods.



Source