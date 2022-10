Le navigateur DuckDuckGo sur Mac propose le Duck Player pour Youtube

Le moteur de recherche DuckDuckGo, dont l'objectif est la protection de la vie privée, continue son expansion avec une nouvelle itération de son navigateur web. L'application Mac a quitté le stade de la bêta privée pour passer en bêta publique gratuite. Outre la protection automatique contre les pop-ups et la défense contre les traqueurs en tout genre, la version bêta est l'occasion de découvrir un lecteur YouTube, appelé Duck Player, qui vous protège un peu plus encore.

DuckDuckGo est disponible sur Mac

DuckDuckGo travaille sur son application Mac en version bêta privée depuis avril. Hier soir, elle a annoncé le lancement de sa version bêta publique et l'ajout de nouvelles fonctionnalités, dont le gestionnaire de mot de passes et le fameux Duck Player.

Oubliez l'option "incognito" des autres navigateurs qui n'offrent pas une protection efficace contre le pistage sur le Web ; vous méritez une protection de votre vie privée à tout moment, avec des protections intégrées qui rendent l'Internet moins effrayant et moins encombré. Doté de fonctionnalités nouvelles et améliorées pour une utilisation quotidienne, DuckDuckGo pour Mac est là pour nettoyer le Web pendant que vous naviguez. (Et oui, vous pouvez importer tous vos mots de passe et signets d'autres navigateurs et gestionnaires de mots de passe - le changement est donc rapide et facile)

Duck Player

Vous voulez un moyen plus privé de regarder des vidéos YouTube en toute tranquillité ? Duck Player vous protège des publicités ciblées et des cookies grâce à une interface sans distraction qui intègre les paramètres de confidentialité les plus stricts de YouTube pour les vidéos intégrées. Toutes les publicités que vous voyez dans Duck Player ne seront pas personnalisées.



La fonction peut être activée en permanence, dès que vous cliquez sur un lien YouTube, ou vous pouvez choisir de ne pas l'activer pour des vidéos spécifiques, ce qui est parfait lorsque vous partagez votre écran, utilisez un appareil partagé ou essayez simplement de rester concentré. Il est tout aussi facile de revenir à la version par défaut de YouTube quand vous le souhaitez.

Gestionnaire de mot de passes intégré

Le navigateur comprend également un gestionnaire de mots de passe sécurisé et facile à utiliser, qui peut automatiquement mémoriser et remplir les informations de connexion et suggérer des mots de passe aléatoires pour les nouvelles connexions. (Il peut également enregistrer en toute sécurité les adresses et les méthodes de paiement.)

Cela fonctionne pour la plupart des utilisateurs, d'autant plus que vous pouvez importer des mots de passe. Mais nous comprenons que certaines personnes souhaitent continuer à utiliser une gestion de mots de passe tierce partie sur les navigateurs et les appareils. Nous nous sommes donc associés à Bitwarden, le gestionnaire de mots de passe open-source accessible, dans la première de ce que nous espérons être plusieurs intégrations similaires. Dans les semaines à venir, les utilisateurs de Bitwarden pourront activer cette intégration bidirectionnelle transparente dans les paramètres de leur navigateur. DuckDuckGo pour Mac est également compatible avec la nouvelle fonction universelle de remplissage automatique de 1Password.

Toutes les nouveautés de la version 0.30 sur Mac :

Duck Player, un lecteur YouTube qui contribue à la protection de votre vie privée ;

Intégration de la gestion des mots de passe avec Bitwarden ;

Amélioration de la gestion des pop-up automatiques de cookies ;

Accès instantané à la protection intégrée des e-mails ;

et plus encore.

À noter que DuckDuckGo pour Windows est en version bêta sur invitation pour le moment.



DuckDuckGo pour Mac (version 0.30) est disponible dès maintenant sur https://duckduckgo.com/mac.