Le navigateur DuckDuckGo envoie discrètement ses données à Microsoft

DuckDuckGo s'est fait connaître pour son engagement en faveur de la protection de la vie privée des utilisateurs sur tous les supports DuckDuckGo, et d'ailleurs bientôt sur Mac. Aujourd'hui, un rapport remet en cause l'importance accordée par la société à la confidentialité en raison d'un accord de recherche avec Microsoft qui permet à la société de Redmond de continuer à suivre les utilisateurs sur la plateforme.

Pour mémoire, le navigateur au canard se vante d'outils de protection de confidentialité intégrés comme la recherche privée, le blocage des traqueurs, le chiffrement des sites Web et la protection des e-mails.

Voici ce que rapporte le chercheur en sécurité Zach Edwards sur Twitter :

You can capture data within the DuckDuckGo so-called private browser on a website like Facebook's https://t.co/u8W44qvsqF and you'll see that DDG does NOT stop data flows to Microsoft's Linkedin domains or their Bing advertising domains.



iOS + Android proof:

