DuckDuckGo présente un navigateur web axé sur la vie privée

Il y a 1 heure

Applications Mac

Medhi Naitmazi

Réagir



Le moteur de recherche axé sur la confidentialité, DuckDuckGo, voit plus grand en cette fin d'année. Surtout connu pour être une alternative respectueuse de la vie privée à Google dans le secteur de la recherche, l'entreprise cherche maintenant à s'étendre au-delà avec un nouveau navigateur Internet axé sur la confidentialité. Vous trouverez ci-dessous tous les détails.

DuckDuckGo bientôt en version navigateur ?

Le nouveau navigateur DuckDuckGo a été présenté comme l'un des projets clés de la société pour créer une "super application de protection de la vie privée" dans un billet de blog du PDG Gabriel Weinberg. Le navigateur pour Mac et PC serait similaire à l'application DuckDuckGo pour iPhone et iPad, permettant aux utilisateurs de contrôler facilement leurs paramètres de confidentialité et leurs informations.

M. Weinberg indique que l'application renoncera aux "paramètres compliqués" et aux "avertissements trompeurs" au profit d'une "protection robuste de la vie privée qui fonctionne par défaut, pour la recherche, la navigation, la messagerie et bien plus encore".



L'entreprise indique également qu'elle n'utilise pas Chromium pour le rendu, mais plutôt un moteur basé sur des moteurs de rendu fournis par le système d'exploitation. Cela permettra à l'application d'être plus rapide et plus propre :

Au lieu de forker Chromium ou quoi que ce soit d'autre, nous construisons notre application de bureau autour des moteurs de rendu fournis par le système d'exploitation (comme sur les téléphones portables), ce qui nous permet de nous débarrasser d'une grande partie des éléments inutiles et encombrants qui se sont accumulés au fil des ans dans les principaux navigateurs. Grâce à notre interface simple et épurée, combinée au bouton "Fire" bien connu de notre application mobile, DuckDuckGo pour ordinateur de bureau sera prêt à devenir votre nouvelle application de navigation quotidienne. Comparée à Chrome, l'application DuckDuckGo pour ordinateur de bureau est plus propre, beaucoup plus privée, et les premiers tests ont montré qu'elle est aussi beaucoup plus rapide !

Pour le patron du moteur de recherche au canard, "c'est une application de navigation quotidienne qui respecte votre vie privée, car il n'y a jamais de mauvais moment pour empêcher les entreprises d'espionner votre historique de recherche et de navigation". Voilà qui est bien envoyé.



Selon les indiscrétions sur les réseaux sociaux, le navigateur DuckDuckGo est actuellement en test privé pour macOS, mais l'entreprise travaille également sur une version pour Windows. La date de sortie grand public devrait être logiquement positionnée en 2022. Nous vous tiendrons informés des évolutions de ce nouvel entrant sur le marché des navigateurs qui compte notamment Safari, Chrome, Firefox et Edge.