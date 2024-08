Reddit explore la recherche par IA et les subreddits payants

Reddit Le réseau social Reddit multiplie les initiatives autour de l'intelligence artificielle pour enrichir l'expérience utilisateur et ouvrir de nouvelles perspectives de monétisation. Lors de la publication de ses résultats trimestriels, le CEO Steve Huffman a dévoilé plusieurs projets ambitieux qui pourraient redéfinir l'avenir de la plateforme.

L'IA au service de la découverte de contenus pertinents

Dès la fin de l'année, Reddit commencera à tester des pages de résultats de recherche alimentées par l'IA. L'objectif est de générer des résumés et des recommandations de contenus pour aider les utilisateurs à approfondir leurs recherches et à découvrir de nouvelles communautés.

Pour y parvenir, Reddit s'appuiera sur une combinaison de technologies maison et tierces. La société a d'ailleurs conclu en mai dernier un partenariat stratégique avec OpenAI, lui donnant accès à ses larges modèles de langage pour construire des fonctionnalités alimentées par l'IA. Reddit a également signé un accord similaire avec Google plus tôt dans l'année.

Cette initiative s'inscrit dans la tendance actuelle du marché, avec les Aperçus IA de Google ou les réponses générées par l'IA sur Bing. Elle témoigne de la volonté de Reddit de tirer parti des dernières avancées en matière d'IA pour offrir une expérience de recherche plus riche et pertinente à ses utilisateurs.

Vers des subreddits payants pour diversifier les revenus ?

Outre l'IA, Reddit explore de nouvelles pistes pour monétiser sa plateforme au-delà de la publicité. Steve Huffman a ainsi évoqué la possibilité d'expérimenter des subreddits payants :

Je pense que la version gratuite et ouverte de Reddit continuera d'exister, de croître et de prospérer comme elle l'a toujours fait. Mais nous allons ouvrir la porte à de nouveaux cas d'usage, de nouveaux types de subreddits qui pourraient proposer du contenu exclusif ou des espaces privés.

Cette annonce soulève des questions quant à l'accueil que réserveront les utilisateurs à de telles offres payantes. La gratuité et l'ouverture sont en effet des valeurs fondatrices de Reddit. La plateforme devra donc veiller à ne pas dénaturer son ADN si elle venait à se lancer dans cette voie.

Une croissance impressionnante portée par l'IA et l'international

Les résultats du deuxième trimestre confirment la bonne dynamique de Reddit. Avec 342,3 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires (+57% sur un an) et un chiffre d'affaires de 281,2 millions de dollars, la plateforme dépasse les attentes de Wall Street.

Steve Huffman met en avant le succès de la fonctionnalité de traduction alimentée par l'IA, qui a propulsé la France parmi les pays à la croissance la plus rapide sur Reddit. Fort de ce succès, Reddit étend désormais cette fonctionnalité à l'allemand, l'espagnol et le portugais.

En misant sur l'IA et en renforçant son accessibilité à l'international, Reddit se donne les moyens de poursuivre sa croissance et d'attirer de nouveaux utilisateurs aux quatre coins du globe. Reste à transformer l'essai sur le plan de la monétisation, avec des expérimentations controversées comme les subreddits payants. Un défi de taille pour la plateforme, qui devra trouver le juste équilibre entre diversification des revenus et préservation de son identité. Reddit cherche inlassablement à gagner de l'argent, et les subreddits ne sont qu'un moyen supplémentaire déployé par la plateforme. L'avenir nous dira si ce choix sera payant.

