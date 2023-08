Apple va investir dans Arm lors de son introduction en bourse

Apple prévoit d'investir dans la société britannique de conception de puces Arm lorsque son propriétaire, Softbank Group, introduira ses actions en bourse sur le Nasdaq en septembre. Selon le Nikkei Asia, la firme de Cupertino suivrait de très près l'évolution d'Arm dont les travaux servent de base aux puces MX sur Mac (ainsi que les AXX sur iPhone, iPad, etc).

Une IPO très surveillée

La capitalisation boursière du concepteur de puces devrait alors dépasser les 60 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grosse introduction en bourse au monde depuis le début de l'année.

SoftBank déposera une demande officielle de cotation auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis dans le courant du mois. Elle devra ensuite obtenir l'approbation du Nasdaq. Les principaux fabricants mondiaux de puces, dont Apple, Samsung Electronics, Nvidia et Intel, investiront dans Arm dès que la société sera cotée sur le marché.



Arm prévoit d'accueillir les grands fabricants de puces en tant qu'actionnaires à moyen ou long terme, en leur vendant des participations de quelques pourcentages chacune. En détenant des actions d'Arm, les fabricants de puces espèrent avoir une influence sur la gestion de l'entreprise.



La société japonaise SoftBank se prépare à une introduction en bourse depuis que son projet de vente d'Arm à Nvidia, initialement lancé en 2019, a fait l'objet d'un examen réglementaire. En janvier 2022, la société californienne Nvidia a renoncé à l'achat d'Arm lorsqu'il est devenu évident que l'opération serait bloquée par la FTC.



Depuis sa création en 1990, Arm a développé des données de conception de circuits intégrés, considérées comme le "schéma directeur" des semi-conducteurs. Arm concède des licences pour la conception de ses puces à plus de 500 entreprises, dont Apple, et son architecture est utilisée dans 95 % des smartphones du monde entier.



Le matériel d'Arm est à la base de tous les processeurs en silicium personnalisés d'Apple, tels que l'A16 de l'iPhone 14 Pro ou encore le processeur M2 du MacBook Pro actuel.