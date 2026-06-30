Apple tente d'effacer les vidéos volées de l'iPhone 18 Pro

Après la fuite de vidéos montrant l'iPhone 18 Pro en phase de test, Apple contre-attaque. Le constructeur multiplie les demandes de retrait pour tenter de faire disparaître les contenus volés des réseaux sociaux.

Apple sort l'artillerie juridique pour effacer les vidéos de l'iPhone 18 Pro

Hier, nous évoquions les secrets de l'iPhone 18 Pro exposés sur le dark web après le piratage d'une usine du sous-traitant Tata en Inde. Apple vient de passer à la vitesse supérieure. La firme a lancé une vague de plaintes pour atteinte au droit d'auteur afin de faire disparaître les contenus volés qui circulaient sur les réseaux sociaux.



Le vol, révélé fin juin, porte sur plus de 630 gigaoctets de données extraites d'un site d'assemblage de Tata en Inde, partenaire de fabrication d'Apple et de Tesla. Parmi les fichiers dérobés figurent des schémas de cartes mères de l'iPhone 18 Pro et des fiches techniques de la future puce A20 Pro. Lundi, des vidéos montraient un iPhone 18 Pro de couleur argentée soumis à des tests de chute, sans le double revêtement de l'iPhone 17 Pro mais avec le même îlot photo à trois capteurs.

Moins de 24 heures plus tard, ces vidéos commençaient déjà à disparaître de X (dont l'un de nos retweets). Les publications concernées sont remplacées par un message indiquant une violation des règles de la plateforme, certains comptes étant carrément suspendus. C'est notamment le cas du compte @EVLeaks, autrefois tenu par le leaker Evan Blass, aujourd'hui repris par une autre personne. Sur Weibo, Ice Universe a lui aussi confirmé avoir vu l'un de ses messages retiré pour les mêmes raisons.



Cette offensive tranche avec l'attitude habituelle d'Apple, qui évite en général de s'attaquer frontalement aux rumeurs. Mais le contexte diffère ici nettement d'une simple fuite de leaker. Il s'agit de documents authentiques, dérobés directement chez un partenaire industriel, et non de suppositions ou d'informations de seconde main. Apple dispose donc d'arguments juridiques solides, proches de ceux utilisés dans sa procédure en cours contre le leaker Jon Prosser.



Reste qu'Apple ne pourra pas tout effacer. Une fois qu'un contenu circule sur Internet, il devient pratiquement impossible de le faire disparaître intégralement, et la tentative de retrait risque même d'attirer davantage l'attention sur ces images.