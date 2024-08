Le teaser de Toy Story 5 utilise un cadran d'Apple Watch de 2017 !

Pixar a publié une vidéo teaser pour Toy Story 5 lors de la conférence D23 de Disney hier soir, mais il semble que le « nouveau » teaser utilise certaines images déjà vues par les clients Apple. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas passé inaperçu...

Comme vous pouvez le constater, la courte vidéo, censée faire patienter les fans, réutilise plusieurs animations introduites dans les cadrans Toy Story sur Apple Watch avec watchOS 4, en 2017. L'utilisateur Dylan McDonald a publié une vidéo comparative qui met en surimpression les animations des cadrans Apple Watch pour mieux s'en rendre compte. Il s'est d'ailleurs appuyé sur l'oeil de lynx de Aether sur X.

Stealing the idea for this from a friend but yeah these are literally just the animations from the watchOS 4 Toy Story Apple Watch face 💀



They even look like they've had a back background edited out https://t.co/aGlrI7YgV1 pic.twitter.com/cvk63GuJdS