iPhone 17 Pro : module photo à gauche, LiDAR et flash à droite

@MajinBuOfficial, leaker souvent cité, nous rapporte ses dernières informations. D'après ce qu'il a pu entendre, le prototype actuel de l'iPhone 17 Pro opterait pour une séparation claire et nette entre le module photo et le flash et le LiDAR.

Les rumeurs sur l'iPhone 17 Pro évoluent chaque mois. En octobre et novembre, il était question d'un changement complet du module photo, mais en décembre, une nouvelle rumeur évoquait la conservation de la disposition en triangle.



En janvier 2025, le leaker @MajinBuOfficial affirme que le module photo en triangle pour les capteurs optiques sera maintenu sur l'iPhone 17 Pro, mais que le LiDAR et le flash seront déplacés à droite. Cette nouvelle disposition permettrait d'intégrer des capteurs plus grands, améliorant ainsi les performances photographiques, un argument clé lors des lancements de nouveaux smartphones.

Comme indiqué le mois dernier, cette bosse de caméra rectangulaire serait construite en aluminium et non en verre 3D comme la partie inférieure de l'arrière de l'iPhone. C'est indispensable pour que MagSafe fonctionne parfaitement.



Même si nous le savons tous, il est une fois de plus important de rappeler que nous parlons ici de rumeurs. Comme toujours, plus la sortie officielle approche plus les rumeurs deviennent concrètes. Espérons qu'Apple préservera le design minimaliste habituel et n'introduira pas un bloc photo arrière trop imposant.

Based on what I've been told, it seems that on the current prototypes of the iPhone 17 Pro, the camera module maintains the same arrangement of cameras. However, what seems to change are the size, the placement of the flash, and that of the Lidar sensor. pic.twitter.com/jYvWanNGhk