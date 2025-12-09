iFixit propose une app gratuite de réparation assistée par IA

iFixit vient de lancer son application officielle iOS tant attendue — la première depuis qu’Apple l’avait retirée de l’App Store en 2015 — et elle est désormais disponible gratuitement sur iPhone et Android. Son petit plus ? FixBot !

iFixit met le savoir-faire mondial de la réparation dans votre poche

La nouvelle application iFixit met l’intégralité de sa bibliothèque de guides de réparation détaillés et validés par la communauté directement dans votre poche, dans un format parfaitement adapté aux mobiles.

Elle intègre aussi plusieurs outils puissants :

Un atelier personnel pour suivre vos réparations en cours

Un suivi en temps réel de la santé de la batterie des iPhone avec graphiques de dégradation et alertes de remplacement

FixBot – un assistant de réparation basé sur l’IA, entraîné exclusivement sur des millions de réparations réussies par la communauté iFixit (et non sur des données génériques du web)

FixBot peut diagnostiquer les pannes de téléphones, ordinateurs portables, tablettes et bien d’autres appareils via saisie texte ou vocale, répondre à voix haute pour une utilisation mains libres, et analyser les photos que vous lui envoyez. Il fournit des conseils précis et adaptés à votre modèle, basés sur des réparations qui ont réellement fonctionné.



L’application détecte automatiquement le modèle de votre appareil et affiche immédiatement les guides et listes de pièces les plus pertinents. Quand vous êtes prêt à commander des pièces, elle vérifie la compatibilité et vous permet d’acheter directement les kits iFixit authentiques depuis l’app.

FixBot est actuellement gratuit pour tous les utilisateurs. À partir d’une date ultérieure, il restera accessible gratuitement avec les fonctions de base, tandis qu’un abonnement optionnel « Enthusiast » (4,99 €/mois) débloquera des fonctionnalités avancées comme l’upload de documents et de captures d’écran.



Dix ans après qu’Apple ait banni le compte développeur iFixit suite au démontage d’un kit développeur Apple TV, l’entreprise fait enfin son retour sur l’App Store. Vous pouvez télécharger l’application iFixit gratuitement dès maintenant sur l’App Store et le Play Store.

