Le Mac Pro 2023 est fabriqué en Thaïlande, mais toujours assemblé aux USA

Le nouveau Mac Pro d'Apple est estampillé "Product of Thailand", mais l'assemblage final de l'ordinateur de bureau haut de gamme se fait toujours aux États-Unis, selon un dépôt de la FCC, la commission fédérale des communications. Un pas de plus hors de Chine pour Apple qui s’efforce de diversifier sa ligne de production.

Le nouveau Mac Pro reste américain

Le plus important pour Apple, c'est qu'elle peut toujours présenter le nouveau Mac Pro 2023 comme un produit américain, car la machine reste assemblée dans la même usine d'Austin, au Texas, comme c'est le cas depuis 2013. Plus que l'assemblage, les modèles vendus aux clients américains continuent d'inclure des composants conçus, développés et fabriqués par plus d'une douzaine d'entreprises américaines. Apple n'a pas indiqué pourquoi une étiquette "Product of Thailand" a été ajoutée au Mac Pro - cette mention en petits caractères n'apparaissait pas sur le modèle précédent.

Sur les modèles Mac Pro 2023 vendus aux États-Unis, on peut lire en petits caractères :

Designed by Apple in California. Product of Thailand. Final assembly in the USA.

Sur les modèles Mac Pro 2019 vendus aux États-Unis :

Designed by Apple in California. Assembled in USA.

Exception faite du Mac Pro, tous les Mac sont entièrement fabriqués et assemblés dans des pays asiatiques, la Chine en tête. Mais depuis quelques années, et surtout après la pandémie qui a mis au jour les problèmes de gouvernance chinoise, Apple a noué des partenariats forts avec l'Inde ou encore le Vietnam pour produire des iPhone, des iPad, des Mac et des AirPods, notamment.

Pour en revenir au Mac Pro, rappelons que le nouveau modèle présenté lors de la WWDC 23 présente le même design général que le modèle 2019, mais il a été mis à jour avec la puce M2 Ultra personnalisée d'Apple. L'ordinateur peut être commandé dès maintenant, et commencera à arriver chez les clients et à être lancé en magasin ce mardi.