Apple souhaite produire des MacBook en Thaïlande

Après la Chine, l'Inde et le Vietnam, Apple serait en pourparlers avec des fournisseurs pour fabriquer des Mac en Thaïlande, toujours dans le but de limiter sa dépendance à l'égard de la Chine. Les difficultés rencontrées au moment du COVID puis avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont mis à mal la production de l'entreprise.

Une nouvelle destination pour produire des Mac

Selon les informations du Nikkei Asia, les fournisseurs impliqués dans les discussions ont déjà établi des bases en Thaïlande pour d'autres clients, ce qui a attiré l'intérêt d'Apple pour l'assemblage et de la production possibles de composants et de modules MacBook dans le pays.

Idéalement, Apple nous a demandé d'établir des installations au Viêt-Nam pour les MacBooks, suivant les traces d'autres fournisseurs d'Apple, mais nous avons proposé une autre option consistant à construire le produit dans nos usines thaïlandaises, qui disposent toujours d'un espace massif pouvant être réservé au client.

Comme l'assemblage des MacBook commencera d'abord au Viêt Nam, nous pourrions également prendre en charge les composants à partir de nos usines thaïlandaises. ... La logistique et le dédouanement ne prendront que deux ou trois jours.

Un autre sous-traitant a déclaré au Nikkei qu'il construisait de nouvelles usines en Thaïlande pour Apple, et que la construction d'une nouvelle manufacture pour les MacBooks et d'autres produits serait achevée cette année.

Apple connaît déjà la Thaïlande

Petite surprise, ce rapport nous apprend qu'Apple produit déjà en masse son Apple Watch en Thaïlande depuis plus d'un an. C'est une première, la firme n'ayant de bases connues qu'en Chine, au Vietnam et en Inde pour ce produit.



Voilà qui vient confirmer les dires de Ming-Chi Kuo, analyste de l'industrie très bien renseigné, qui a déclaré que le principal site de production en dehors de la Chine pour les futurs MacBooks d'Apple pourrait être la Thaïlande, car une telle diversification aide Apple à atténuer les tensions géopolitiques et à éviter les risques tels que les droits de douane américains sur les importations chinoises.



Pour mémoire, Apple a étendu sa chaîne d'approvisionnement au-delà de la Chine au cours des dernières années, une partie de la production étant désormais réalisée dans des usines en Inde et au Vietnam.



Reste à savoir quels MacBook seront produits là-bas, est-ce le futur MacBook Air M3 ou les futurs MacBook Pro M3 Pro / Max ?