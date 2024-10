Apple travaille sur les nouveaux Mac Studio et Mac Pro M3

Apple travaille bel et bien sur un nouveau Mac Studio qui devrait être lancé au second semestre 2024, selon Mark Gurman de Bloomberg. De même, et contrairement aux dernières rumeurs, la société n'oublie pas le Mac Pro qui passera également à la puce M3.

Les Mac haut de gamme en 2024

Dans son long papier détaillant les défis d'Apple pour 2024, notre confrère explique que le nouveau Mac Studio sera certainement proposé avec la quatrième variante de la puce M3, appelée "Ultra", qui n'a pas encore été annoncée. Comme ses aînées, celle-ci sera littéralement composée d'une fusion de deux puces "Max", c'est-à-dire qu'elle comportera jusqu'à 32 cœurs de CPU et 80 cœurs de GPU.

Alors que le cabinet d'études TrendForce pense qu'Apple lancera un nouveau Mac Studio M3 Ultra lors de la conférence WWDC en juin prochain, le Mac Pro ne suivra pas. Ce n'est pas l'avis de Mark Gurman, le journaliste ayant d'ailleurs annoncé avec succès les Mac Studio et Mac Pro M2 Ultra l'an passé avant leur officialisation.



Notre ami est persuadé qu'Apple va rafraîchir le Mac Pro avec cette nouvelle puce haut de gamme. Il ne pense pas qu'Apple laissera le plus cher des Mac sans mise à jour, un an après son passage à Apple Silicon.



En outre, les prochains ordinateurs de la marque tels que le MacBook Air M3 pourraient être populaires s'ils sont commercialisés correctement, c'est-à-dire à un prix raisonnable et un bon marketing. Pas sûr que cela suffise à relancer les ventes de Mac, explosives pendant la période COVID, mais en déclin depuis. Reste que n'importe quel constructeur serait aux anges avec les chiffres actuels.



Qui pense acheter un nouveau Mac M3 en 2024 ? Rappelons que les MacBook Pro M3 ont été introduits fin 2023 et que leur prochaine évolution devrait attendre 2026 avec une dalle OLED.