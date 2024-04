Le Mac Studio M3 Ultra arriverait mi-2024, mais sans Mac Pro 2024

Un nouveau Mac Studio équipé de la puce M3 Ultra - qui serait d'ailleurs plus puissante que prévu - sera lancé d'ici juin 2024, selon un nouveau rapport en provenance du cabinet d'études taïwanais TrendForce.



L'actuel Mac Studio, qui est propulsé par les puces M2 Max et M2 Ultra, a été présenté lors de la conférence WWDC en juin 2023. La logique voudrait que son successeur face son apparition lors de la conférence WWDC 24.

Un Mac Studio, mais pas de Mac Pro en 2024 ?

Si le Mac Studio chapeaute le Mac mini, il est lui-même sous un autre modèle : le Mac Pro. Pourtant, le Mac Pro actuel partage la même puce M2 Ultra que le Mac Studio haut de gamme.



Il est donc étrange que le rapport d'aujourd'hui indique qu'aucun Mac Pro M3 Ultra ne soit prévu pour l'instant.

Une puce M3 Ultra surpuissante...

Il est intéressant de noter que TrendForce affirme que la puce M3 Ultra sera fabriquée avec le nœud N3E de TSMC, tout comme la puce A18 qui devrait faire ses débuts dans la gamme iPhone 16 plus tard dans l'année. Il s'agirait donc de la première puce N3E d'Apple.



Pour mémoire, les puces M3, M3 Pro et M3 Max que l'on a découvert fin 2023 sont fabriquées selon le procédé N3B de TSMC, tout comme l'A17 Pro. Le procédé N3E est une version améliorée du procédé 3nm de TSMC, qui offre des performances légèrement supérieures et un rendement de production plus élevé.

... ou une M4

Ce serait la première fois qu'Apple utilise deux procédés différents pour des puces Mac de même génération. D'autant plus que les puces "Ultra" d'Apple sont composées de deux puces "Max" reliées par sa technologie d'interconnexion de puces UltraFusion, ce qui signifie qu'un M3 Ultra N3E serait en fait deux puces M4 Max. En effet, l'une des explications serait que la société américaine prévoit d'introduire les puces M4, M4 Pro et M4 Max plus tôt que prévu, avant la fin de l'année 2024. L'autre possibilité selon nous, serait que le Mac Pro M3 soit équipé d'une puce Extreme plus puissante.



Qu'en pensez-vous de cette histoire de Mac Studio sans Mac Pro ?