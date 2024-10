Le programme 2024 d'Apple est chargé : IA, produits et législation !

L'année 2024 risque d'être un très bon cru du côté d'Apple. Comme vous le savez, la firme de Cupertino s'apprête à relever plusieurs défis, ce qui amène Mark Gurman de Bloomberg à qualifier 2024 d'année "cruciale" pour la marque, après quatre trimestre consécutif de baisse des ventes. Wall Street est particulièrement préoccupée par les ventes d'iPhone, notamment en Chine, où l'on craint une nouvelle sous-performance. Mais la société dirigée par Tim Cook a plus d'un tour dans sa manche, à commencer le Vision Pro.

Des ventes d'iPhone en berne

Après plusieurs baisses d’affilée, en octobre, Luca Maestri, directeur financier d'Apple, a laissé entendre que le chiffre d'affaires de l'iPhone connaîtrait une croissance modeste, malgré le lancement de l'iPhone 15 et les problèmes de production de l'iPhone 14 Pro l'année dernière.



Malgré ces difficultés, Apple devrait maintenir la croissance de son chiffre d'affaires, d'après notre confrère. Mieux, bien que l'iPhone 16 ne soit pas extraordinaire, "les stratégies de marketing d'Apple et la base de clients existants avec des modèles d'iPhone plus anciens pourraient stimuler les ventes."

Voici donc les défis que notre ami Gurman voit pour Apple à l'aube de 2024 :

L'entreprise reste en retard de plusieurs années sur ses concurrents dans le domaine de l'intelligence artificielle générative et risque de se faire distancer par Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Samsung Electronics Co et Google d'Alphabet Inc. qui lancent de nouveaux matériels, logiciels et services centrés sur l'IA.

Sa première nouvelle catégorie de produits depuis près d'une décennie, le casque Vision Pro, ne montrera aucun signe d'être un véritable moteur de chiffre d'affaires pendant au moins l'année prochaine, voire plus.

L'iPad et le Mac, deux catégories qui ont sous-performé au cours des derniers trimestres, doivent être revitalisés.

Les régulateurs antitrust continueront à surveiller l'App Store, qui sera contraint de s'ouvrir en raison de la loi sur les marchés numériques dans l'Union européenne et peut-être ailleurs.

L'intelligence artificielle

L'entrée d'Apple dans l'IA générative semble retardée par rapport à des concurrents comme ChatGPT, Alexa d'Amazon, Microsoft et Google. L'entreprise prévoit de dévoiler des fonctionnalités basées sur l'IA dans iOS 18 lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC), en se concentrant sur un grand modèle de langage appelé Ajax (et probablement dérivé de Ferret). Ces changements amélioreront les applications de base, Apple Music, Siri, et fourniront de nouveaux outils pour les développeurs et l'assistance AppleCare.

Apple envisage d'ajouter des fonctionnalités telles que le résumé automatique et l'auto-complétion à ses applications principales et à ses logiciels de productivité tels que Pages et Keynote. Elle cherche également à intégrer l'IA dans des services tels qu'Apple Music, où elle souhaite utiliser la technologie pour mieux automatiser la création de listes de lecture. Enfin, Apple prévoit une refonte en profondeur de son assistant numérique, Siri.



Pour les développeurs, Apple travaille sur une nouvelle version de Xcode et d'autres outils de développement qui intègrent l'IA pour compléter le code. Enfin, la société met au point un nouveau système basé sur l'IA pour aider les employés d'AppleCare à dépanner les clients.

Toutefois, la transition complète de la vision d'Apple en matière d'IA pourrait s'étendre jusqu'en 2025. Samsung et Microsoft sont également en pleine bourre à ce niveau-là.

De l'Apple Watch, Du Mac et de l'iPad

Apple doit stimuler les ventes de son Apple Watch, de ses AirPods, de son Mac, de son iPad et de son tout nouveau Vision Pro. Si l'Apple Watch fêtera ses dix ans avec probablement une Apple Watch X innovante, en revanche la gamme Mac ne devrait pas beaucoup évoluer. Un MacBook Air M3 est attendu, ainsi qu'un Mac Studio.



Les AirPods devraient passer à l'USB-C, mais ce sont surtout les iPad qui voleront la vedette cette année avec un renouvellement des 4 modèles. En haut, l'iPad Pro passera à l'OLED et à la puce M3, de quoi stimuler les ventes. Les autres, iPad Air 6, iPad Mini 7 et iPad 11 profiteront d'évolutions mineures.



Le casque de réalité mixte Vision Pro, bien qu'innovant, pourrait ne pas avoir d'impact significatif sur les résultats d'Apple dans un premier temps. Il est confronté à des difficultés d'adoption par les consommateurs, à des problèmes de conception et à un marché des développeurs potentiellement limité. Sans oublier son prix exorbitant. Gurman pense qu'il faudra cinq ans pour la gamme Vision ait un réel impact sur le CA.

Un iPad Pro remanié peut être considéré comme trop cher par certains clients, mais il est susceptible d'améliorer les revenus. Et si un MacBook Air M3 est commercialisé correctement, il devrait se vendre très bien (bien que cela puisse ne pas suffire avec une feuille de route Mac par ailleurs muette pour 2024).

Apple doit ouvrir ses services

Les changements réglementaires, en particulier la loi sur les marchés numériques en Europe (DMA), auront un impact sur l'App Store. À partir du mois de mars, Apple divisera l'App Store entre les régions de l'UE et les régions hors UE, ce qui permettra aux utilisateurs européens de bénéficier d'une plus grande liberté en matière d'installation d'applications et de traitement des paiements. Cette mesure pourrait entraîner une baisse des recettes de l'App Store en Europe et inciter d'autres pays à adopter des réglementations similaires, y compris sur iMessage, Apple Pay et autre. En clair, il sera possible d'installer des applications sans passer par l'App Store officiel, le sideloading. Microsoft est déjà sur les rangs pour lancer un App Store Xbox.



Malgré ces obstacles, iOS 18 à base d'IA, la nouvelle Apple Watch X et le renouvellement de plusieurs appareils phares, dont l'iPhone 16 Pro, permettront à Apple de continuer à croître, dixit Gurman.



Qu'en pensez-vous ? Attendez-vous plus un produit qu'un autre ?