Sundar Pichai (Google) préfère Ted Lasso à Squid Game !

La série exclusive d'Apple TV+, Ted Lasso, séduit tout le monde depuis l'an dernier, y compris le PDG d'Alphabet (Google), Sundar Pichai. Le patron du géant d'Internet et qui dirigeait auparavant la branche Android, vient d'accorder un entretien approfondi avec Bloomberg. Une occasion de découvrir les préférences de Pichai avec quelques surprises.

Au cours de l'entretien vidéo, il a été demandé à M. Pichai de choisir entre la série "Ted Lasso" d'Apple TV+ et la série "Squid Game" de Netflix, la série coréenne évènement qui a explosé les records.

Bien que le PDG affirme apprécier les deux séries, il a déclaré que "Ted Lasso" était le grand gagnant.





Un joli coup de publicité pour le concurrent Apple qui n'avait pas besoin de cela puisque Ted Lasso a remporté de nombreux prix comme récemment aux Emmy Awards.



La deuxième saison de "Ted Lasso" est actuellement diffusée sur Apple TV+. La saison 2 de la série comique continue de raconter l'histoire de Lasso, de Coach Beard et de l'équipe de football de l'AFC Richmond en Angleterre. Apple nous rappelle le palmarès de Ted Lasso en seulement un an :

Depuis ses débuts en août 2020, cette comédie bien-aimée n'a cessé d'être récompensée par une multitude de prix et de nominations, ce qui a récemment valu à Jason Sudeikis un Screen Actors Guild Award pour la meilleure performance d'un acteur masculin dans une série comique et un Golden Globe Award dans la catégorie meilleur acteur comique. La série a également remporté deux Writers Guild Awards pour la meilleure nouvelle série et la meilleure série comique, des nominations de la Producers Guild of America pour la série comique, ainsi que des honneurs de la part de nombreux autres groupes de guildes et de critiques. "Ted Lasso" a également été la seule série comique honorée en tant que programme AFI de l'année et a régulièrement figuré sur les listes des critiques de télévision "Best of 2020".