Clash of Beasts : le nouveau jeu de stratégie d'Ubisoft est là

Oyez, oyez ! L'une des plus grandes sociétés françaises revient sur le devant de la scène mobile avec un nouveau jeu ! Car oui, le célèbre Ubisoft vient de relâcher sa dernière création du nom de Clash of Beasts: Tower Defense (v1.0.30, 1015 Mo, iOS 11.0) et qui promet aux joueurs de la stratégie au travers d'un free-to-play.



Prenant la forme d'un tower defense, le jeu nous emmène dans le monde fantastique et brutal de Veren, avec plus de 65 types de créatures différentes. Voici le trailer :

Clash of Beasts vient attaquer l'App Store

Bienvenue dans un riche univers de fantasy peuplé de mystères, de bêtes titanesques et de trésors inestimables. Dans vos veines coule le sang des Belluaires : parviendrez-vous à dompter les bêtes pour défendre votre base et ramener la paix en ce monde ?

Dans Clash of Beasts, vous mènerez de puissantes créatures à l'assaut des bastions ennemis dans des guerres 3D en temps réel. Ainsi, vous devrez collectionner et entraîner des titans dans le but de triompher de tous vos adversaires.



Outre l'aventure solo, le jeu contient également un mode raids JcJ grâce à un système de guilde. Alors, prêts à partir à l'aventure et faire la rencontre de ces grandes bestioles ?

Télécharger le jeu gratuit Clash of Beasts: Tower Defense