Pokemon Trading Card Game Live arrive au Canada sur iOS et Android

En septembre de l'année dernière, la Pokemon Company a annoncé qu'elle mettait fin à son application de jeu de cartes en ligne Pokemon TCG et la remplaçait par une nouvelle version rafraîchie de l'adaptation numérique de son célèbre jeu de cartes à collectionner. Le nouveau jeu s'appelle Pokemon Trading Card Game Live et les développeurs le décrivent comme "un nouveau jeu en ligne qui permet aux joueurs de profiter du Pokémon Trading Card Game dans un format numérique actualisé".

Le nouveau jeu Pokémon arrive sur mobiles

Bien évidemment, les développeurs ont prévu un outil pour que les joueurs puissent transférer leur progression du jeu actuel vers le nouveau, et vous pouvez en savoir plus sur la façon dont cela fonctionne sur le support de Pokémon.



Voici comment le futur titre est décrit :

Similaire à la version sur table du Pokémon TCG que les fans adorent depuis plus de 25 ans, Pokémon TCG Live propose les activités préférées des fans comme la construction de decks et les combats entre amis, ainsi que des modes de jeu et des quêtes quotidiennes pour tous les types de joueurs, quel que soit leur niveau.

Bien qu'aucune date de sortie n'ait encore été révélée, le développement semble bien avancé car la semaine prochaine, un lancement progressif au Canada donnera le coup d'envoi de Pokemon Trading Card Game Live sur toutes les plateformes sur lesquelles il sera disponible : iOS, Android, macOS et Windows. Voici une vidéo qui dévoile le gameplay :

La bêta limitée démarre la semaine prochaine, le 22 février, et à cette date, vous devriez pouvoir accéder à la version iOS et à la version Android, sur les store canadiens. Les joueurs sous Windows PC et macOS peuvent accéder au jeu via le site officiel.



Une des bonnes nouvelles à souligner est que si l'application Pokemon TCG Online a toujours été réservée à l'iPad, l'application Pokemon Trading Card Game Live qui la remplace sera également compatible avec les iPhone. Pokemon Trading Card Game Live se vante également d'être un jeu gratuit sans achat in-app, une autre excellente nouvelle.