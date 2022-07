GWENT: Rogue Mage est la première extension de The Witcher Card Game

Annoncé par surprise hier, Gwent: Rogue Mage est disponible dès maintenant sur les plateformes mobiles iOS et Android, mais aussi sur PC. Rogue Mage est un roguelike de construction de deck en solo qui est vendu comme un jeu premium pour 9,99 € contenant des skins, des packs de cartes et des cosmétiques pour le multijoueur du jeu principal de Gwent sorti en 2019.

GWENT: Rogue Mage est de sortie

Des siècles avant que Geralt et les autres sorceleurs ne parcourent le continent, la Conjonction des Sphères amena des hordes innombrables de monstres dans le monde. L'humanité avait désespérément besoin de riposter pour survivre à l'assaut.



Suivez le voyage d'un jeune mage ambitieux, Alzur, et de sa compagne Lily, qui se lancent dans une quête dangereuse pour créer une arme vivante à même d'éradiquer définitivement la menace des monstres.

GWENT: Rogue Mage est donc la première extension solo de GWENT: The Witcher Card Game. Elle combine les meilleurs éléments de jeux roguelike, de création de decks et de stratégie avec les mécaniques uniques des batailles de cartes de GWENT.



Rogue Mage vous permet de commencer avec une douzaine de cartes, auxquelles s'ajoutent d'autres cartes au fur et à mesure que vous explorez les lieux. Il faudra soi-disant plus de 30 heures pour collecter toutes les cartes et tout faire dans Gwent : Rogue Mage. L'histoire se déroule ici des centaines d'années avant la naissance de Geralt.



Il faut noter que malgré ses dix euros, le titre CDProjekt continent tout de même un achat optionnel dans l'application pour passer à l'édition Deluxe et obtenir du contenu dans le jeu multijoueur initial et dans Rogue Mage.



Vous pouvez acheter Gwent : Rogue Mage sur l'App Store pour iOS, Google Play pour Android, et sur PC via Steam et GOG.

Télécharger GWENT: Rogue Mage à 9,99 €