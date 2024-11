Rove lance des évènements pour les 15 ans d'Angry Birds !

Cela fait déjà 15 ans qu'Angry Birds a fait décoller les jeux sur l'App Store ! Oui, le temps passe si vite. Pour célébrer cet anniversaire, Rovio a rempli le mois de novembre d'événements spéciaux dans Angry Birds 2, Angry Birds Friends et Angry Birds Dream Blast. Une occasion en or pour relancer une partie de l'une des séries mobiles les plus emblématiques.

Angry Birds fête ses 15 ans

Trois jeux répondent à l'appel

En novembre, chaque titre majeur d'Angry Birds organise un événement unique. Dans Angry Birds Friends, les joueurs peuvent rejoindre le « Angryversary: ​​Nostalgia Flight », un tournoi d'une semaine consacré aux niveaux et thèmes les plus mémorables que les fans ont adorés au fil des ans.



Angry Birds Dream Blast introduit un événement spécial Jigsaw, invitant les joueurs à débloquer des pièces d'une image plus grande grâce au jeu.



Enfin, dans Angry Birds 2, le dernier jeu principal de la série, les joueurs peuvent participer à un événement de chapeau exclusif où ils peuvent collectionner et porter de nouveaux couvre-chefs de célébration pour leurs personnages d'oiseaux préférés.

Un marketing bien ficelé

Mais ce n'est pas tout. Le studio finlandais a veillé à ce que les festivités s’étendent au-delà de l’écran. L’entreprise a collaboré avec des artistes de renom pour créer des illustrations exclusives d’Angry Birds, apportant une touche de fraîcheur et d’originalité aux personnages emblématiques. Rovio a également lancé une série de bandes dessinées de célébration qui plongent dans les aventures des oiseaux et des cochons, offrant une nouvelle perspective sur leur rivalité éternelle. Pour marquer encore plus l’occasion, Rovio a programmé un événement en direct et une série d’« interviews de rue » amusantes à Helsinki, où les fans peuvent partager leurs souvenirs et moments préférés d’Angry Birds en temps réel.

Un phénomène qui dure

Le parcours depuis le lancement original d’Angry Birds en 2009, un an après le lancement d'iPhoneSoft, jusqu’à aujourd’hui est celui d’un véritable succès du jeu mobile. Aux côtés de Clash of Clans, Angry Birds a contribué à définir ce que pouvait être le jeu mobile, avec un gameplay simple mais addictif basé sur les gestes, des personnages mémorables et des visuels qui plaisaient aux joueurs de tous âges. Le jeu est rapidement devenu un nom familier, donnant naissance à une vaste franchise qui comprend plusieurs jeux dérivés, des produits dérivés, des attractions de parc à thème et même une série de films hollywoodiens.



L'impact mondial d'Angry Birds est probablement moins fort en 2024 que dans les années 2010, mais continue d'attirer des millions de joueurs. De plus, l'été dernier, le parcours de Rovio a pris une tournure intéressante lorsque Sega a acquis le studio finlandais, de quoi permettre au créateur de Sonic de se servir de la puissance de frappe du spécialiste mobile pour son propre catalogue.



Si vous n'avez jamais joué à Angry Birds, vous devez absolument tester l'un des jeux gratuits cités dans cet article.

Télécharger le jeu gratuit Angry Birds 2