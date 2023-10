Duet Game fête ses 10 ans avec le mode "Soliloque"

Si vous n'y avez jamais joué, sachez que dans Duet Game, vous contrôlez deux petites billes rouge et bleue fixées sur un cercle qui tourne sur lui-même. Si vous appuyez sur l'un des côtés de l'écran, le cercle tourne dans un sens, si vous appuyez sur l'autre côté, il tourne dans l'autre sens. Quand il se met à tourner, il entraine avec lui les deux billes. L'objectif est de faire en sorte d'éviter toute collision avec les blocs qui arrivent du haut de l'écran. Le jeu est vendu 2,99 € sur iOS mais est gratuit sur Android . Le nouveau chapitre demande 0,99 €.

De quoi relancer une partie sur Duet Game, un titre excellent à plus d'un titre. Minimaliste dans ses graphismes, Duet Game propose pourtant un défi immense, parfois à la limite du supportable.

Celui qu'on avait testé en 2013 est donc de retour. L'histoire payante comporte une nouvelle mécanique, 30 nouveaux niveaux avec une nouvelle narration, une nouvelle musique de Tim Shiel, et Jojo Petrina qui chante l'histoire. Regardez la nouvelle bande-annonce "Soliloque" de Duet Game ci-dessous :

Duet fête ses 10 ans ! Merci à tous les fans qui ont acheté et fait vivre Duet pendant ces dix dernières années. Pour célébrer l'événement, nous avons créé le nouveau mode d'histoire "Soliloque", disponible à l'achat séparément.

