Commander Pixman fête ses 10 ans avec des niveaux ultra difficiles !

Ces dernières années, plusieurs grandes franchises de jeux mobiles ont franchi le cap des 10 ans. Des jeux comme Temple Run, Angry Birds, Fruit Ninja, et autre Jetpack Joyride. Un marqueur du temps qui passe, alors qu'on a toujours l'impression que l'iPhone est encore une nouveauté. Mais oui, l'App Store a démarré en 2008 et nombreux sont les jeux à succès à rentrer dans l'adolescence. C'est donc le cas de Commander Pixman de One Minute Games.

Commander Pixman augmente le niveau de difficulté

Techniquement, le jeu rétro a franchi le cap des 10 ans en septembre dernier, mais ce n'est que la semaine dernière qu'une grosse mise à jour a été publiée pour célébrer ce grand évènement.

La principale attraction de cette mise à jour du 10e anniversaire est un pack de nouveaux niveaux "Ultra Hard", comprenez ultra difficiles. Le jeu comptait déjà plus de 100 niveaux très compliqués, alors si ces nouveaux niveaux sont officiellement qualifiés d'ultra difficiles, ils vont vous donner du fil à retordre. Pour mémoire, terminer un niveau est déjà un sacré défi dans Commander Pixman, mais si vous en voulez un petit plus, vous pouvez aussi essayer de vaincre tous les ennemis d'un niveau et gagner un badge supplémentaire. Et si vous voulez VRAIMENT vous mettre à l'épreuve, vous pouvez essayer de gagner 3 étoiles sur chaque niveau en battant le chrono. Un titre pratiquement sadique.

Avec des jeux mobiles qui semblent plus éphémères que jamais, avec des jeux retirés de l'App Store pour cause de performances insuffisantes ou des jeux qui ne fonctionnent plus, voir la longévité de certains est un réel plaisir. Alors si vous n'avez pas encore croisé le chemin de Commander Pixman et que vous aimez les jeux de plateforme bien conçus et stimulants, aidez à célébrer son 10e anniversaire en l'achetant en promo à seulement 2,99 €.

Télécharger Commander Pixman à 2,99 €