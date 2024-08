L'émulateur Delta change d'icône après les menaces d'Adobe

Le développeur de Delta, le célèbre émulateur de consoles Nintendo rétro, récemment lancé sur iPhone, a publié une mise à jour pour changer l'icône de l'application. Sans langue de bois, Riley Testut explique dans les notes de version qu'il évite ainsi une éventuelle action en justice de la part d'Adobe. Les deux logos étaient visiblement trop proches.

La nouvelle icône de Delta est temporaire

« Adobe nous a menacés d'une action en justice si nous ne changions pas l'icône de notre application - c'est ce que nous avons fait », indique la fiche de la dernière version de Delta sur l'App Store.

L'ancienne icône de Delta ressemble en effet à une version inversée du logo d'Adobe, la société derrière Photoshop notamment, qui est une marque déposée en Europe, aux États-Unis et dans la plupart des régions du monde. La législation américaine protège la propriété intellectuelle, mais les entreprises ont aussi l'obligation de faire respecter leurs marques, faute de quoi elles risquent d'en perdre les droits.

En l'absence d'un contrôle approprié au fil du temps, le propriétaire initial d'une marque pourrait perdre tous les droits qu'il détient sur cette marque.

Résultat, Delta a littéralement cassé son logo, mais nous avons eu la confirmation qu'il s'agit simplement d'une solution temporaire. Les créateurs travaillent sur une tout nouvelle icône.



Tout cela nous rappelle comment Apple fait respecter sa célèbre "pomme". La dernière affaire en date, en 2020, a obligé Prepear a modifié son logo en forme de poire. Les deux fruits sont pourtant différents, mais le tribunal a fini par donner raison à Apple en 2021.

Pour revenir à Delta, sachez qu'il s'agit d'un excellent émulateur qui est disponible sur l'App Store, mais seulement hors UE. Pour les français, belges et autres utilisateurs européens, il faut passer par AltStore PAL, et donc d'abord installer AltStore via le site https://altstore.io depuis votre iPhone. Cela vous en coûtera 1,5 €. Relisez notre article du test de Delta pour découvrir notre avis sur cet émulateur de jeux NES, SNES, N64, DS et Game Boy !



Si vous ne voulez rien payer, passez par un compte App Store américain ou bien allez voir du côté de RetroArch, un émulateur encore plus complet et totalement gratuit.

