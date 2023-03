Myst Mobile comparé en vidéo sur iPad et Mac

Le remake du célèbre jeu d'aventure Myst, sorti en 1993, a récemment été lancé sur iOS et iPadOS sous le nom de Myst Mobile. Après avoir comparé Wreckfest Mobile avec les versions consoles, MrMacRight, qui réalise souvent d'excellentes vidéos comparatives techniques des jeux sur le matériel Apple, en a fait une sur Myst Mobile.

Myst Mobile sur tous les appareils Apple

Si, comme nous, vous avez aimé Myst Mobile, voici comment il se comporte sur les derniers iPad. La vidéo couvre la technologie utilisée, les options graphiques, et surtout un comparatif entre les appareils Apple modernes.



Voici les outils utilisés pour mesurer les FPS :

Trdrop - https://github.com/cirquit/trdrop

Perfdog - https://perfdog.wetest.net



On y voit les iPad Air 5 M1, iPad Pro 12,9 pouces M2 et iPad Pro 11 pouces M1 qui font tourner le jeu avec différents paramètres entre 38 et 58 images par seconde, certaines options comme le motion Blur sont très gourmandes. Enfin, un comparatif entre iPad Pro M2 et MacBook Pro M2 13 pouces montre que les deux machines sont très proches.



Pour mémoire, Myst Mobile est disponible gratuitement avec la Myst Island disponible dans son intégralité pour que vous puissiez l'explorer et vous faire une idée de la qualité du jeu. Pour débloquer le jeu complet, il faut payer 17,99 € en achat intégré dans l'application. De plus, sachez qu'il faut un appareil équipé d'une puce A12 Bionic ou supérieure pour jouer sur iOS et iPadOS.

Regardez la vidéo de MrMacRight ci-dessous :

0:00 - Introduction

1:01 - L'offre technologique de l'iPad

4:42 - Performances

14:46 - iPad Pro vs MacBook Pro

16:41 - Conclusion

Avez-vous déjà joué à Myst Mobile ? C'est le moment de se lancer, un jeu d'aventure mythique qui renaît de ses cendres de la plus belle des manières.

Télécharger le jeu gratuit Myst Mobile