MrMacRight compare Wreckfest sur iOS, iPadOS, PS4, PS5 et Switch

La version mobile de HandyGames de Wreckfest, le jeu de course qui nous rappelle un certain Destruction Derby, est disponible depuis peu sur iOS et Android. C'était LE jeu du mois de novembre et il figure d'ailleurs dans notre top des jeux mobiles avec une manette.



Pour mieux se rendre compte de la qualité du portage, le célèbre MrMacRight a publié une vidéo comparative sur YouTube. Le spécialiste de l'analyse technique des jeux iOS, iPadOS et macOS, a comparé Wreckfest sur les différentes plateformes. Une occasion unique de découvrir comment le jeu fonctionne sur une variété d'appareils Apple, y compris les plus récents comme l'iPhone 14 Pro, et en détaillant la résolution et la fréquence d'images.

Un comparatif des versions de Wreckfest

Le constat est sans appel, MrMacRight est très content du portage réalisé par HandyGames, avec un jeu complet (sauf le multijoueurs qui arrivera prochainement) et des performances graphiques de premier ordre grâce à la puce M1, M2 ou A16, dépassant certaines consoles.



En revanche, il n'y a pas de support de l'Apple TV (à cause d'une limite de 4 Go par application), et les graphismes pourraient être encore meilleurs, notamment sur les derniers iPad M1, iPad M2, iPhone 14 Pro. Les appareils Apple très récents sont capables d'endurer encore plus de calculs et d'options comme l'antialiasing FXAA ou le 120 Hz. Le jeu tourne en 2K à 60 FPS sur iPhone 14 Pro, mais sur les autres modèles comme l'iPhone 14 Plus, mieux vaut rester sur la résolution Full HD et 30 FPS. De toute façon, sur les téléphones moins performants que le dernier 14 Pro, le système de gestion thermique réduira les capacités du processeur automatiquement afin d'éviter la surchauffe.



En outre, les manettes des dernières Xbox et PS5 ne sont pas encore supportées.



Vous l'aurez compris, le jeu est techniquement très bon, mais il pourrait être parfait avec une ou deux mises à jour.

Regardez la vidéo d'analyse ci-dessous, avec les différents chapitres :

0:00 - Introduction

0:37 - À propos de Wreckfest:

2:43 - MoltenVK

3:22 - iOS / Switch / PS4 / PS5

7:39 - Options de contrôles

9:05 - M2 Performance

10:23 - M1 Performance

11:10 - A16 Performance

12:18 - A15 Performance

14:38 - A14 Performance

16:09 - A13 Performance

17:26 - A11 Performance

18:36 - A10 Performance

19:50 - A9 Performance

21:25 - Conclusion

Un jeu de course unique et de qualité

Pour mémoire, Wreckfest Mobile, qui prend en charge jusqu'à 24 voitures simultanément dans une course, propose des courses à base de tampons, queues de poisson, accidents et autres. Le moteur graphique réaliste et les nombreuses possibilités le rendent très prenant, surtout que les modifications de la voiture ne sont pas simplement là pour faire joli, mais pour vous permettre de remporter la victoire en renforçant le grip, la rigidité, l'accélération, etc.



Vous pouvez acheter Wreckfest sur mobile sur sur l'App Store et Google Play pour Android. Si son prix de 11,99 euros vous rebute, sachez qu'il est vendu à 39,99 euros sur Nintendo Switch, PC et PlayStation.



Alors, cela vous a convaincu de tester Wreckfest mobile ? Le lien est juste en-dessous :

Télécharger Wreckfest à 11,99 €