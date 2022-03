Baba Is You est en promo sur l'App Store pour fêter ses 3 ans

En juin de l'année dernière, l'excellent Baba Is You d'Hempuli a sauté le pas du PC et de la Nintendo Switch aux plateformes mobiles. C'est un jeu de puzzle brillant qui va changer votre façon de voir les jeux. Et si vous n'y avez pas encore joué, Baba est en promotion pour la première fois avec un joli -30%, une opportunité de découvrir celui qui vous demande de contourner les règles et de créer vos propres règles pour résoudre des énigmes.

Baba Is You est en promo

Baba Is You est un jeu de puzzle où vous pouvez donc changer les règles. À chaque niveau, les règles représentées par des blocs avec lesquels vous pouvez interagir; en les manipulant, vous changez le fonctionnement du niveau, ce qui engendre des interactions surprenantes et inattendues. Avec une simple poussée de bloc, vous pouvez vous transformer en rocher, transformer de l'herbe en feu et même changer l'objectif que vous devez atteindre pour quelque chose de complètement différent.



C'est une expérience vraiment unique, qui ne cesse de surprendre les joueurs à travers 200 niveaux travaillés et passionnants. On comprend mieux pourquoi il est plébiscité sur Steam depuis 2019 !



Regardez la bande-annonce de Baba Is You sur mobile ci-dessous :





Baba Is You est habituellement vendu au prix de 6,99 € sur iOS et Android. Il bénéficie actuellement d'une réduction de 30 % et passe à 4,99 € pour une durée limitée sur mobile. Sur PC et Switch, il passe également de 14,99€ à 9,99€.



Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez acheter Baba Is You sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android (+1€). Comme nous l'expliquions lors de notre test, si vous aimez les jeux de réflexion uniques qui vous pousseront dans vos derniers retranchements, Baba Is You est fait pour vous.

Télécharger Baba Is You à 4,99 €